03/11/2025 Edu Diaz

A temporada dos Simpsons no Fortnite libertou três pesos pesados por Springfield: Krusty, Marge Bruxa e Homer Malvado. São chefes poderosos, largam saque valioso e, além disso, fazem parte da cadeia de missões Springfield Stories após o desafio de destruir os cartazes trocados por Homer. A reviravolta é que eles não aparecem sempre no mesmo ponto, nem sequer em todas as partidas, então é preciso afiar a busca se quiser completar a missão e ficar com as armas deles. Quer saber onde estão e como aumentar suas probabilidades de encontrá-los antes que a tempestade o deixe fora de jogo?

Onde aparecem e como forçar o encontro

Esses chefes são aparições pouco comuns a raras e, para complicar um pouco mais, suas posições rotacionam a cada partida. Não verá um marcador no mini-mapa até estar suficientemente perto; quando entrar no alcance, aparecerá a barra de vida e o ícone deles, que é o sinal inequívoco de que pode iniciar o combate. De fato, alguns encontros podem ser ativados no meio da partida e não necessariamente ao aterrissar, por isso convém continuar a explorar conforme a tempestade fecha.

O truque mais eficaz é apoderar-se de um veículo e traçar uma rota pelas zonas com maior probabilidade. Em termos gerais, os chefes tendem a aparecer no sul e oeste do mapa. Conduza e vigie o mini-mapa para caçar o ícone deles quando passar por perto, como se levasse um LiDAR gamer rastreando ameaças em tempo real. Tenha em mente, além disso, que as localizações se sobrepõem e se trocam entre chefes: você pode chegar a um ponto onde esperava Krusty e encontrar Marge Bruxa, ou vice-versa.

Para completar a etapa de Springfield Stories, basta aproximar-se do chefe e executar um gesto (emote) do seu armário; se a missão não for marcada imediatamente, repita o emote um par de vezes até que seja registrado. E se em uma rodada nenhum aparecer, não desespere: mude de rota ou espere até a metade da partida, porque os spawns podem ser ativados mais tarde.

Localizações mais comuns: Krusty, Marge Bruxa e Homer Malvado

Se quiser priorizar por nome, aqui têm as zonas onde mais costumam aparecer. Lembre-se de que falamos de locais prováveis, não garantidos, por isso convém cobri-los numa volta rápida de carro com combustível de sobra; pense nisso como ativar o modo de desempenho “a lo DLSS” para percorrer o mapa com máxima eficiência.

Krusty: costuma rondar por Springfield Town Square e por Springfield Slurpworks. As suas aparições trocam-se com bastante frequência com as de Marge Bruxa, então se não o vir onde esperava, explore o outro ponto próximo. Se conseguir derrotá-lo, ele larga uma versão especial da arma Mr. Blasty, perfeita para finalizar combates a média distância.

Marge Bruxa: partilha boa parte dos pontos com Krusty. Você a encontrará em Springfield Slurpworks e nos arredores de Springfield Town Square, embora também possa aparecer no lado sul de Evergreen Terrace. Ao derrubá-la, obterá uma arma de nível melhorado, ideal para encarar os círculos finais com vantagem.

Homer Malvado: o seu padrão de aparição sobrepõe-se menos com o dos outros dois chefes. Costuma dar as caras a oeste do desfiladeiro central e em Cletus’s Corn Hole. Em caso de vitória, também receberá uma arma potenciada. Uma rota sugerida para cobrir tudo sem perder tempo é: Springfield Slurpworks → Springfield Town Square → zona sul de Evergreen Terrace → flanco oeste do desfiladeiro central → Cletus’s Corn Hole. Se numa paragem não houver chefe, continue para o próximo ponto e repita o circuito; às vezes o spawn é ativado enquanto completa a volta.

Guardas de elite, torres KBBL e dicas extras

Embora o objetivo de emote de Springfield Stories se centre em Krusty, Marge Bruxa e Homer Malvado, esta temporada também pode cumprir outras missões de chefe através dos guardas de elite. Para isso, espere que uma KBBL Tower seja ativada —verá o seu ícone no mapa— e aproxime-se. Funcionam como as Forecast Towers de temporadas anteriores: há mini-chefes patrulhando perto que portam um cartão de acesso, e ao levá-lo para a torre desbloqueia a localização dos futuros círculos durante o resto da partida. Esses inimigos, os Dober Men, contam como chefes para alguns desafios, aparecem com maior frequência e são mais fáceis de localizar, embora o seu saque seja menos interessante do que o dos três protagonistas de Springfield.

Antes de se lançar, lembre-se: escolha uma rota pelo sul e o oeste, priorize pontos com múltiplos spawns próximos e faça emotes sempre que se aproximar de um ícone de chefe caso precise que a missão registe o progresso. Se estiver com falta de tempo, aproveite qualquer veículo e rode continuamente; e se procura um impulso de experiência, não se esqueça de completar o desafio de usar um Zero Point dash consumindo um Blinky Fish.

Com essas coordenadas, um pouco de paciência e o ouvido atento ao seu mini-mapa, estará pronto para a caça definitiva de chefes. Quem cai primeiro na sua lista: Krusty, Marge Bruxa ou Homer Malvado?