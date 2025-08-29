Sua conta do Facebook foi “sequestrada” e você não consegue entrar? Fique tranquilo: a plataforma tem um processo de recuperação pensado justamente para essas situações, tanto pelo app móvel quanto pelo navegador no computador, que funciona com um código temporário de seis dígitos enviado por SMS ou por e-mail, além de permitir que você encerre todas as sessões abertas para expulsar o invasor imediatamente. Nesta guia condensamos o procedimento oficial e explicamos como completar cada passo sem se perder, com alguns lembretes-chave para que tudo corra sem dramas. Pronto para recuperar o controle e proteger seu perfil como se ativasse a autenticação de dois fatores no seu serviço preferido?

Primeiros passos: identifique sua conta e escolha como se verificar

O primeiro passo é iniciar o processo de redefinição de senha a partir da tela de login. No celular, abra o app do Facebook e toque na opção de ajuda para depois acessar “Esqueceu a senha?”, enquanto no computador basta entrar em facebook.com e clicar no link “Esqueceu a senha?” situado abaixo do campo de senha. Em ambos os casos, o sistema pedirá que você insira o e-mail ou o número de telefone que usa para entrar, para localizar seu perfil; se você nunca adicionou um telefone, use o e-mail, e se tiver ambos, qualquer um servirá.

Detectada sua conta, escolha o método de recuperação: receber um código por e-mail ou por SMS; no computador você também poderá verificar-se iniciando sessão com sua conta do Google como alternativa que evita o passo do código. Ao solicitar o envio, abra sua caixa de entrada ou suas mensagens e localize a mensagem do Facebook com o código de seis dígitos; insira-o no campo correspondente e confirme imediatamente, pois ele expira em poucos minutos. Se não chegar ou já tiver passado muito tempo, use a opção de reenviar para gerar um novo, como faria com qualquer OTP em uma plataforma na nuvem.

Passo a passo: celular e computador para redefinir a senha

No celular, após inserir o código, o assistente o levará para a tela de alteração de senha; defina uma nova senha e, quando o Facebook perguntar se você deseja fechar a sessão em outros dispositivos, aceite para que sua conta seja encerrada em qualquer celular, tablet ou computador em que estivesse aberta, expulsando também o invasor. A partir desse momento você fará login com a senha recém-criada e poderá continuar normalmente.

No computador, o fluxo é muito semelhante: após clicar em “Esqueceu a senha?”, insira seu e-mail ou telefone e confirme; escolha se quer receber o código por correio ou por SMS, ou então verifique sua identidade com sua conta do Google, o que na prática funciona como um login federado e permite pular o passo do código. Se escolher o código, insira-o e continue; o sistema pedirá que você escreva a nova senha e, ao salvá-la, oferecerá encerrar todas as sessões ativas para que o acesso fique apenas no dispositivo que está usando. Esse encerramento global funciona como quando revoga sessões em outros serviços: limpa tokens antigos e reduz ao mínimo o risco de que o invasor permaneça dentro.

Se você não consegue entrar ou seus dados foram alterados: use a ferramenta de conta comprometida

E se o invasor mudou seu e-mail, seu telefone ou até seu nome? Nesse caso, use a ferramenta de contas comprometidas do Facebook, que orienta por um fluxo de recuperação específico. Comece identificando sua conta com o e-mail ou telefone que lembrar, insira a última senha válida que tiver em mente e selecione o motivo que descreve sua situação (por exemplo, se você viu publicações ou eventos que não criou ou se alguém acessou sem permissão). A partir daí, o Facebook avaliará a atividade recente e permitirá definir uma nova senha, manter seu nome atual ou restaurá-lo se for o caso, e revisar alterações para reverter ou excluir ajustes e publicações que você não reconheça.

Se o invasor apagou seus métodos de recuperação, forneça qualquer contato anterior (e-mails ou números que você usou antes) ao abrir o caso, pois isso ajuda a verificar sua identidade. Tenha em mente que, embora o Facebook leve esses incidentes muito a sério, nem sempre pode garantir a recuperação imediata, por isso é recomendável ter paciência e fazer um acompanhamento educado se os dias passarem; se sentir que está sendo ignorado, insista de forma firme mas cortês. Importante: evite recorrer a terceiros “milagrosos” que prometem consertar sua conta; além de ser uma má ideia, isso pode complicar o problema. Por fim, quando recuperar o acesso, ative a autenticação em dois passos para adicionar um código adicional em cada login e considere mudar a senha com frequência, pois, de fato, essa camada extra é o que faz a diferença contra ataques oportunistas que dependem de capturar credenciais ou forçar senhas fracas.