Quer controlar curiosos, bots e bisbilhoteiros no Facebook e ser a única pessoa que pode procurar entre suas publicações antigas? A função de bloqueio de perfil é sua melhor aliada: quando a ativa, aparece um escudo azul com um cadeado e, a partir desse momento, quase tudo o que você faz fica visível apenas para seus amigos. No entanto, essa opção não está disponível em todos os países; ainda assim, você pode reproduzir suas vantagens com um punhado de ajustes de privacidade. Aqui explicamos como fazer isso de forma clara e direta.

O que é o bloqueio de perfil e onde funciona

O bloqueio de perfil concentra, num único gesto, uma série de mudanças que elevam sua privacidade ao máximo: suas publicações (passadas e futuras), fotos e stories passam a ser visíveis apenas para amigos; além disso, apenas seus contatos podem abrir em tamanho completo sua foto de perfil e a de capa, ativa-se a revisão de marcações para evitar que terceiros façam aparecer conteúdo no seu perfil sem sua aprovação, e grande parte da seção Informações também fica limitada às suas amizades. Resultado? Um perfil muito mais protegido e previsível, como se você tivesse elevado o nível de segurança do seu “firewall” pessoal.

Agora, o Facebook não oferece essa função em todos os territórios. Você não a encontrará, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Canadá. Em contrapartida, a maioria dos usuários de países como Afeganistão, Austrália, Egito, Índia, Iraque, Marrocos, Mianmar, Nova Zelândia, Paquistão, Arábia Saudita, Sudão, Turquia, Emirados Árabes Unidos e Ucrânia costuma tê-la disponível. A própria plataforma não publica uma lista oficial e isso pode variar, mas se você vê o ícone do cadeado, está dentro. E, se mudar de ideia, pode desativá-lo quando quiser pelo mesmo menu do seu perfil.

Se na sua conta não aparece o botão mágico, não tem problema: com alguns ajustes manuais você consegue praticamente o mesmo. A diferença mais evidente é que, sem o bloqueio nativo, os não amigos ainda poderão abrir em tamanho grande sua foto de perfil e a de capa.

Ative o bloqueio nativo (celular e computador)

Se a opção estiver disponível na sua região, ativá-la leva segundos, tanto no celular (Android ou iPhone/iPad) quanto no computador. Entre no seu perfil e toque ou clique no botão dos três pontos que verá próximo ao seu nome. No menu que surgir, escolha «Bloquear perfil» e confirme. A partir desse instante, o escudo azul aparecerá na sua conta e seu conteúdo ficará restrito aos seus amigos.

Precisa de um perfil mais aberto por trabalho ou divulgação? Repita o processo e selecione «Desbloquear perfil». Essa reversibilidade é especialmente útil se você alterna entre fases de máxima privacidade e momentos em que quer ser mais visível, como quando monta uma campanha ou organiza um «mini launch» ao estilo produtivo de um bom devops.

Não tem o botão? Blinde manualmente

Quando o bloqueio nativo não está disponível, você pode reproduzir seus efeitos ajustando a privacidade por seções. É um pouco mais granular, mas igualmente eficaz se configurado com cuidado. Passo a passo:

1) Limite suas publicações antigas. Vá em Configurações e privacidade > Configurações > Publicações e use «Limitar quem pode ver publicações anteriores». Confirme os avisos e pronto: suas publicações antigas serão convertidas para «Apenas amigos» de uma vez.

2) Defina o público do que publicar a partir de agora. Em Publicações, defina «Quem pode ver suas publicações futuras» para Amigos. Se você faz reels no Facebook, ajuste também «Audiência padrão dos reels» para Amigos, para que nada vaze publicamente por descuido.

3) Oculte suas informações pessoais. No seu perfil, vá em Informações > Informações básicas e de contato, edite cada dado e marque sua visibilidade como Amigos ou «Somente eu», conforme preferir. Tenha em mente que, sem o bloqueio nativo, a foto de perfil e a de capa ainda podem ser abertas em tamanho completo por qualquer pessoa.

4) Stories sob controle. A privacidade das histórias é definida ao publicá-las: antes de compartilhar, toque no ícone de engrenagem ou em «Privacidade» e escolha Amigos. Repita isso sempre que for subir uma história para manter a coerência.

5) Revisão do perfil e marcações. Vá em Configurações e privacidade > Configurações > Perfil e marcações. Coloque todas as opções de «Visualização e compartilhamento» e «Marcações» em Amigos e ative as duas revisões, de modo que nada apareça no seu perfil sem sua aprovação prévia. É o equivalente social a revisar chaves SSH antes de conceder acesso: zero surpresas.

6) Reduza quem pode te enviar solicitações. Em Como as pessoas te encontram e entram em contato, entre em «Quem pode enviar solicitações de amizade?» e escolha «Amigos de amigos» para cortar de raiz o spam e os convites aleatórios.

7) Difumine seu rastro de contato e sua lista de amigos. No mesmo item, mude «Quem pode te procurar pelo número de telefone/e-mail?» para Amigos ou «Somente eu». Ajuste quem vê sua lista de amigos e, se não quiser que te encontrem externamente, desative «Permitir que motores de busca fora do Facebook vinculem ao seu perfil». Com isso você evita que uma simples busca avançada no Google te coloque no radar de qualquer pessoa.

Uma observação importante: usar uma VPN não permitirá ver perfis bloqueados, nem para você nem para terceiros. O bloqueio funciona dentro do Facebook e não depende da sua conexão ou IP, então não há atalhos de rede que o contornem. E, embora proteger sua conta seja simples, lembre-se de que certa informação do perfil continuará visível. Precisa ficar totalmente fora do radar por um tempo? Então o mais sensato é desativar sua conta até querer voltar.

Com esses passos, você terá criado um perímetro de segurança sólido, comparável a ativar políticas de «zero confiança» na sua suíte de ferramentas: menos exposição, mais controle e zero surpresas. Ative o cadeado se tiver disponível e, se não, reproduza sua magia com os ajustes manuais; seu eu do futuro — e sua privacidade — agradecerão.