One Piece: Estos son sus 4 mejores juegos para smartphones

El mundo de los videojuegos de One Piece es un tanto convulso y aunque se lleva intentando desde hace mucho tiempo, parece que ninguna desarrolladora logra dar con la tecla para crear un buen título que deje satisfecho a los fans de la franquicia. Con el éxito de la serie, a lo largo de los años han ido apareciendo diferentes videojuegos en los que plasmar el espíritu de la obra de Eiichiro Oda en la pantalla de nuestros smartphones (ya no digamos en consolas, pero en esta ocasión nos centraremos en smartphones).

Por ello, en esta entrada vamos a recopilar alguno de los mejores juegos en los que podemos ponernos no solo en la piel de Luffy, sino de la ingente cantidad de personajes que protagonizan el manga.

Los mejores juegos de One Piece para iPhone y Android

One Piece Bounty Rush

Estamos ante un juego que se lanzó hace unos cuantos años, con gráficos en 3D bastante llamativos y que ha sido todo un éxito, con más de 10 millones de descargas únicamente en Google Play.

Se trata de un título en el que formaremos un equipo de 4 tripulantes y en el que nos enfrentaremos a otro jugador con sus 4 personajes. El objetivo consiste en lograr llegar hasta su base, arrebatarle los tesoros y granjear un botín mayor que el suyo; todo ello mientras nos enfrentamos a sus personajes para evitar que nos robe.

Lo mejor de todo es que cuenta con un plantel de personajes abrumador y muy actualizado, en el que podemos encontrar a Yamato, Kaido, Oden del arco de Wano, y otros tantos que hemos ido viendo a lo largo de la serie. Pero es que además, de un mismo personaje podemos obtener varias versiones (como por ejemplo, Barbablanca de joven y de mayor, o Raylegh de joven y de mayor… Incluso el mismísimo Gol D. Roger está presente).

One Piece Bounty Rush se puede descargar gratis tanto para Android como para dispositivos iOS.

One Piece Treasure Cruise

Este es el primer juego de One Piece que se lanzó para móviles, allá por 2014, convirtiéndose en el título más longevo de la saga -y el cual sigue activo hoy en día, a diferencia de otros más recientes que no han corrido la misma suerte.

La fórmula de su éxito reside en, nuevamente, un plantel de personajes enorme, aunque en esta ocasión, representados en 2D. Por otra parte, su jugabilidad se basa en combates de equipos (vs bots, no online) por turnos con el típico sistema de «tipos» los cuales unos son ofensivos o defensivos respecto a otros.

One Piece Burning Will

Luego está Burning Will, un juego de One Piece que, técnicamente, solo se ha lanzado en China como muchos otros tantos títulos de la franquicia y que pintan realmente interesantes. No obstante, siempre hay quien encuentra la manera de jugar desde cualquier país.

Burning Will lleva el género rol a One Piece donde podremos manejar a Luffy y demás a través de diferentes escenarios en 3D, mientras que los combates serán por turnos en un sentido más bien lateral.

La lástima es que el juego solamente está traducido al chino y hay que hacer algunos malabares si lo quieres probar, pero lo cierto es que es un título que nos encantaría ver por aquí oficialmente.

One Piece Fighting Path

Finalmente, llegamos a uno de los juegos más recientes de One Piece y que mejor luce respecto al resto. Estamos hablando de Fighting Path, ¿el problema? Que como el anterior mencionado, este también es exclusivo de China. Sin embargo, también se puede llegar a jugar desde fuera de las fronteras de su país.

Podríamos decir que Fighting Path es algo así como un Genshin Impact, pero adaptado al mundo de One Piece. Estamos ante un mundo abierto, pudiendo viajar de isla en isla derrotando enemigos y subiendo de nivel a nuestros personajes.

Es, sin duda, uno de los más demandados por la comunidad para que se lance una versión global. ¿La veremos algún día?