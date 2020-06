Samsung actualiza el Galaxy S9, S9+ y Note 9 a One UI 2.1

Ya sabéis que uno de los peligros que conlleva no cambiar de móvil cada cierto tiempo es que este quede desactualizado. Pero si tenéis un Galaxy de 2018 podéis estar tranquilos porque Samsung no os va dejar tirados (de momento). Y es que toda la gama va actualizar a la nueva versión de One UI 2.1.

Lo cierto es que esta situación no es exclusiva de Android, ya que también se da en iOS. Però también es verdad que Apple suele tratar mejor a sus modelos de iPhone, dándoles un período de actualización muy superior. En este sentido le damos un minipunto a la compañía de la manzana.

La nueva versión de One UI 2.1 ya se ha empezado a repartir

En un primer momento se pensó que solo los modelos Note 9 recibirían esta actualización. Pero este fin de semana la actualización de One UI 2.1 se empezó a implementar en modelos S9 y S9+ en Alemania. Suponemos que durante los próximos días o semanas también la veremos en el resto de Europa y en América.

Suponemos que a estas alturas ya conocéis esta capa de personalización. Lo cierto es que Samsung ha hecho un gran trabajo y la mayoría de usuarios están encantados. Obviamente en esta versión el sistema trabaja con Android 10, pensad que la versión 2.0 de One IU ya contaba con esta edición del sistema operativo de Google.

Disfrutad de esta actualización ya que nos tememos que será la última importante que reciban estos modelos. El año que viene cuando aparezca el Galaxy S21 o S30, o el que sea, suponemos que ya no serán tan generosos con los de tres años de antigüedad. Estaremos atentos a esto.

¿Qué novedades encontramos en One UI 2.1?

En primer lugar la actualización de seguridad de junio 2020. Esto no tiene un impacto importante en el funcionamiento del teléfono pero es importante. Si vamos a cosas más tangibles encontramos el Quick Share y el Music Share. El primero sirve para transferir archivos entre móviles Galaxy y el segundo para compartir música de un único teléfono a varias personas.

Además para los amantes de la fotografía también encontramos novedades. Principalmente el regreso de la grabación de vídeos PRO, que permite elegir entre muchas opciones a la hora de capturar clips. Esta característica ya estaba presente en estos teléfonos pero fue eliminada el año pasado con One UI 1.0. Esto causó un gran enfado entre la comunidad y ahora lo han vuelto a poner. Bien, Samsung, bien.

¿Qué os parece a vosotros? ¿Tenéis disponible esta actualización? Si es así nos lo podéis dejar en un comentario. Como decimos su llegada debe estar al caer, así que si nos avisáis nos haríais un favor. ¡Larga vida a Samsung!