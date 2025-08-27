Avez-vous besoin de retrouver la clé de produit de Windows et vous ne savez pas par où commencer ? Rassurez-vous : il existe plusieurs méthodes fiables pour l’afficher sans rien installer, parfaites si vous allez réinstaller le système ou le migrer vers un autre PC. La clé est ce code de 25 caractères qui confirme à Microsoft que votre copie est authentique ; et même si de nombreux appareils récents n’ont plus d’autocollant sur le boîtier, elle reste accessible avec les outils appropriés.

Avant de vous lancer, gardez une chose à l’esprit : si votre ordinateur a été livré avec Windows préinstallé, il est en général déjà activé et vous n’avez rien à saisir. Vous pouvez toutefois vouloir conserver la clé par précaution. De plus, il est possible de la trouver dans les documents fournis avec l’appareil ou sur le Certificat d’Authenticité s’il était inclus.

Où se trouve votre clé selon la façon dont vous avez acquis Windows

L’emplacement de la clé dépend de la manière dont vous avez obtenu Windows. Si vous avez acheté une copie physique de Windows 10 ou 11 chez un revendeur autorisé, le code se trouve généralement dans la boîte, habituellement imprimé sur une carte ou une étiquette. En revanche, si vous l’avez acquis au format numérique — que ce soit un achat neuf ou une mise à niveau — via le Microsoft Store ou un autre canal officiel, la clé devrait figurer dans l’e-mail de confirmation de commande.

Gérez-vous des licences en volume ou avez-vous un abonnement MSDN ? Dans ce cas, les clés se consultent sur le portail web du programme correspondant, où elles sont attribuées à vos produits. D’autre part, si le PC était livré avec Windows préinstallé, l’activation est gérée d’usine, et la clé est fréquemment stockée dans le firmware (BIOS/UEFI) de l’appareil ; il n’est pas rare qu’elle n’apparaisse plus sur un autocollant, mais elle peut figurer dans la documentation fournie dans la boîte.

Un point important pour éviter les ennuis : utiliser la clé d’une autre personne pour activer votre Windows viole les conditions d’utilisation de Microsoft. Mieux vaut rester dans la légalité et sans surprises, comme lorsque vous vérifiez un commit sur GitHub avec la signature correcte.

Voir votre clé depuis Windows : CMD et PowerShell

Si vous préférez des solutions natives, Windows propose deux voies rapides : l’invite de commandes et PowerShell. Dans les deux cas, il est conseillé d’exécuter en tant qu’administrateur et d’avoir un compte avec des privilèges élevés. La procédure est très directe et, en fait, ne diffère pas beaucoup de l’exécution d’une commande dans un terminal Linux.

Pour l’afficher avec l’invite de commandes, ouvrez le menu Démarrer, recherchez « Símbolo del sistema », cliquez avec le bouton droit et choisissez « Ejecutar como administrador ». Ensuite, saisissez cette commande et appuyez sur Entrée : wmic path softwareLicensingService get OA3xOriginalProductKey . Si votre appareil expose la clé via le service de licences, vous verrez le code de 25 caractères à l’écran. Faites une capture ou notez-le soigneusement pour le conserver en lieu sûr.

Si vous êtes plus à l’aise avec PowerShell, la démarche est similaire : cliquez avec le bouton droit sur le bouton Démarrer et sélectionnez « Windows PowerShell (Administrador) ». Puis exécutez : powershell "(Get-WmiObject -query 'select * from SoftwareLicensingService').OA3xOriginalProductKey" . Le résultat apparaît juste en dessous de la commande ; si vous ne le voyez pas du premier coup, répétez et vérifiez que PowerShell s’exécute avec des privilèges d’administrateur. Le format, là encore, sera la chaîne alphanumérique classique en cinq blocs.

Vous ne souhaitez rien installer de plus et recherchez une méthode « plug and play » ? Ces deux approches sont les plus directes pour extraire l’information que Windows gère déjà en interne.

La trouver dans le Registre (avec précaution) et alternatives

Vous pouvez aussi consulter la clé via le Registre Windows, bien qu’il faille ici être très prudent pour n’altérer rien par erreur. Ouvrez Exécuter avec la combinaison Windows+R, tapez regedit et confirmez. Naviguez dans les dossiers de gauche en suivant ce chemin : HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Microsoft → Windows NT → CurrentVersion → SoftwareProtectionPlatform . Dans le panneau de droite, recherchez l’entrée BackupProductKeyDefault ; en l’ouvrant, vous verrez la valeur de données contenant la clé de 25 caractères. Copiez ou capturez l’information et fermez l’Éditeur du Registre sans toucher aux autres entrées.

Si vous préférez une solution en un clic, il existe des utilitaires spécialisés qui lisent la clé intégrée au système ou au firmware, comme Magical Jelly Bean, ProduKey ou ShowKeyPlus. Ils sont particulièrement utiles sur les machines où la clé est stockée dans le BIOS/UEFI et que vous voulez la récupérer sans fouiller les menus. Veillez toutefois à les télécharger depuis leurs sites officiels pour éviter les mauvaises surprises, comme vous vérifieriez le checksum d’une ISO avant de l’installer sur votre portable ou sur votre nouveau miniPC à base de Raspberry Pi.

Pour conclure, souvenez-vous : conservez votre clé en lieu sûr, ne la partagez pas et n’utilisez pas celle d’un tiers. Avec ces voies — CMD, PowerShell, Registre et outils dédiés — vous avez tout ce qu’il faut pour la localiser et maintenir votre Windows activé sans accroc.

FAQ

Comment récupérer la clé de Windows si je l’ai perdue ?

Vous pouvez le faire directement depuis votre propre PC. Les méthodes les plus rapides sont d’utiliser CMD ou PowerShell avec les commandes adéquates, de consulter le Registre Windows ou de recourir à des programmes gratuits comme ProduKey ou ShowKeyPlus. Si votre appareil était livré avec Windows préinstallé, la clé est souvent enregistrée dans le BIOS/UEFI, vous pourrez donc l’extraire avec ces outils sans problème.

Puis-je utiliser la clé d’une autre personne ?

Non. Chaque clé de produit Windows est liée à une licence unique et son utilisation sur un autre appareil viole les conditions de Microsoft. De plus, cela peut provoquer des erreurs d’activation ou même priver votre système du support. Il est recommandé d’utiliser toujours une clé légale, qu’elle provienne de votre PC, de votre achat numérique ou d’une nouvelle acquisition via un canal officiel.

Où se trouve la clé si j’ai acheté Windows en version numérique ?

Si vous avez acheté Windows sur le Microsoft Store, la clé apparaît dans l’e-mail de confirmation de commande ou dans l’historique des commandes de votre compte Microsoft. Si vous l’avez acquis auprès d’un autre revendeur en ligne autorisé, vérifiez l’e-mail de confirmation ou votre compte utilisateur sur la boutique où vous l’avez acheté.

Comment savoir si Windows est déjà activé sans clé ?

Très simple : ouvrez le menu Démarrer > Paramètres > Mise à jour et sécurité > Activation. Là, vous verrez un message indiquant si Windows est activé. Dans les versions récentes, l’activation est souvent liée à votre compte Microsoft ou au matériel de la machine, il n’est donc pas nécessaire d’entrer la clé manuellement après une réinstallation.