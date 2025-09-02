Si l’envie de construire, d’explorer et de survivre depuis votre poche vous titille, Minecraft dans sa version pour iPhone et Android est votre portail vers des mondes infinis où chaque bloc compte et chaque décision pèse. L’édition mobile (connue sous le nom de Minecraft Pocket Edition) est payante et se télécharge depuis les boutiques officielles, mais en contrepartie elle offre l’expérience complète en mode portable, avec succès, mondes locaux et tout le nécessaire pour commencer à miner sans complications. Prêt à créer votre premier abri avant la tombée de la nuit et la sortie des monstres ?

Installez le jeu et créez votre premier monde

Pour l’installer, rendez-vous sur App Store ou Google Play, cherchez « Minecraft » et téléchargez-le ; évitez tout prétendu « gratis » en dehors des boutiques officielles, car la version complète ne l’est pas. En ouvrant le jeu, touchez Play et allez dans l’onglet Worlds pour créer un nouveau monde, donnez-lui un nom reconnaissable et choisissez le mode de jeu : Survie pour l’expérience classique de collecte, fabrication et dangers nocturnes, ou Créatif si vous voulez des ressources illimitées, pouvoir voler et être invulnérable (attention : si vous vous connectez avec votre compte Microsoft pour activer les succès, ceux-ci ne seront pas comptabilisés en mode Créatif).

Avant d’entrer, réglez la difficulté (de Pacifique à Difficile) et, si nécessaire, gardez à portée d’écran des options comme le champ de vision ou les contrôles depuis le menu Pause. Les commandes tactiles sont directes : utilisez le pad virtuel pour vous déplacer, glissez pour orienter la caméra, appuyez et maintenez pour interagir avec les blocs, sautez avec le bouton dédié et, si besoin, accroupissez-vous en tapotant deux fois le contrôle central.

Premiers pas: ressources, inventaire et fabrication

Votre priorité en apparaissant dans le monde est d’obtenir du bois. Approchez-vous d’un arbre et maintenez enfoncé le tronc jusqu’à casser le bloc, ramassez en passant dessus et répétez pour rassembler plusieurs pièces ; avec elles, vous pourrez transformer les troncs en planches et, plus tard, en table de fabrication. Ouvrez l’inventaire (icône ⋯) pour voir vos objets, les déplacer vers la barre rapide inférieure et fabriquer des recettes simples avec la grille de base 2×2, comme des planches ou des bâtons.

La table de craft est le cœur de la progression, car elle déverrouille des recettes plus complexes. Fabriquez-la avec des planches, placez-la au sol et utilisez-la pour créer vos premiers outils : une pioche en bois pour extraire de la pierre et des minerais, et une épée en bois pour vous défendre ou obtenir de la laine des moutons. Si vous vous habituez à emporter les bons outils, vous gagnerez du temps : la pioche pour la roche et les minerais, la hache pour le bois et la pelle pour la terre ou le sable.

Gérez votre inventaire avec intelligence ; pensez-y comme un petit gestionnaire de paquets de type Homebrew : vous n’installez (équipez) que ce que vous allez utiliser, et vous remettez en stockage ce dont vous n’avez pas besoin pour le moment. Depuis le menu Pause vous pouvez ajuster les options à tout moment ou quitter en sauvegardant avec Save & Quit si vous devez mettre la partie en pause un instant.

Survivez à la première nuit comme un pro

Quand le soleil commencera à décliner, le temps joue contre vous : la nuit, des zombies, des squelettes et des araignées apparaîtront, et dans les zones sombres même durant la journée. Votre objectif est d’improviser un abri simple et bien éclairé. Rassemblez une bonne quantité de terre pour monter des murs et choisissez une zone pratique : relativement élevée, défendable, près de votre point d’apparition et avec des ressources à portée. Avec des murs de 6×6 et deux blocs de hauteur vous êtes déjà protégé de l’essentiel ; un toit n’est pas indispensable, mais il faut boucher toute ouverture avant d’aller dormir.

La lumière est votre meilleure alliée. Fabriquez des torches en combinant bâtons et charbon ; le charbon apparaît généralement en veines sombres dans la pierre et se mine avec la pioche. Éclairez l’intérieur et le périmètre de votre abri pour réduire les rencontres indésirables. Pendant que vous récoltez du charbon, minez aussi de la pierre : avec elle, vous améliorerez rapidement vos outils en pierre, bien plus durables et efficaces que ceux en bois.

Pour passer la nuit en un clin d’œil et fixer votre point de réapparition, construisez un lit avec trois laines et trois planches. La laine s’obtient auprès des moutons, et placer le lit exige au moins deux cases d’espace. En dormant, vous éviterez la nuit et, si vous mourez plus tard, vous réapparaîtrez près de votre refuge au lieu du point initial du monde. Si le jeu vous empêche de dormir, il y a probablement des ennemis trop proches, donc éclairez mieux et sécurisez les entrées.

Et après la première nuit ? Une fois la base sécurisée, explorez plus calmement, récoltez de la nourriture, agrandissez votre maison et améliorez votre équipement. Les grottes sont d’excellentes sources de matériaux, mais entrez toujours avec des torches et l’oreille attentive, car chaque créature a un son caractéristique qui trahit sa présence. Et un dernier rappel utile : restez dans les boutiques officielles ; si vous voyez une application qui promet « Minecraft gratis », méfiez-vous et évitez les téléchargements qui ne sont pas la version authentique.