09/09/2025 Edu Diaz

Envie d’explorer une aventure épique, une ville futuriste ou un parkour endiablé sans le construire bloc par bloc ? Bonne nouvelle : installer des cartes personnalisées dans Minecraft est plus simple qu’il n’y paraît et, en plus, cela vous ouvre la porte à des milliers de mondes créés par la communauté. Si vous avez déjà le jeu installé, dans ce guide d’ActualApp nous vous expliquons, étape par étape et sans détour, comment les télécharger et les installer sur Windows, Mac, Android et iPhone, avec des astuces utiles et sans avoir besoin de hacks bizarres. Installez-vous confortablement, ouvrez votre navigateur préféré et préparez votre SSD, car votre liste de mondes va beaucoup s’allonger.

Où trouver des cartes et ce dont vous avez besoin

Pour commencer, visitez des portails spécialisés de cartes Minecraft et recherchez par catégorie ou version du jeu ; lorsque vous en voyez une qui vous plaît, ouvrez sa page et repérez le bouton de téléchargement, qui peut vous conduire sur un autre écran et même afficher de la publicité intermédiaire, de sorte que vous devrez peut‑être passer les annonces avant d’obtenir le fichier. En général, vous téléchargerez un ZIP ou RAR sur ordinateur, ou un fichier .mcworld si vous êtes sur Android, un format moderne qui s’importe en une touche.

Une fois le téléchargement terminé, décompressez le fichier si nécessaire : sur Mac il suffit d’un double‑clic, alors que sous Windows vous devrez extraire le contenu. À l’intérieur doit se trouver un dossier du monde (il contient généralement des sous‑dossiers comme DIM1 ou DIM-1), et c’est celui‑ci que vous devrez copier à l’emplacement approprié plus tard. Un point important : les cartes créées pour des versions anciennes peuvent échouer sur des éditions plus récentes, et inversement, il est donc conseillé de vérifier la version recommandée sur la fiche. De plus, sachez que ce guide ne s’applique pas aux consoles, où il n’est pas possible d’installer des cartes personnalisées par cette méthode.

Si vous naviguez avec Google Chrome ou Firefox vous bénéficierez d’un téléchargement direct et sans complication ; et sur certains sites, si vous ne voulez que la seed pour générer le monde depuis zéro, vous verrez une option spécifique pour cela. Prêt à l’importer dans votre jeu ?

Installer des cartes sur PC (Windows et Mac)

Le processus sur ordinateur consiste à copier le dossier de la carte dans le dossier des mondes sauvegardés du jeu. D’abord, ouvrez le Minecraft Launcher ; dans le menu, allez dans les options de lancement et activez les paramètres avancés lorsque l’on vous demande confirmation. Créez ensuite une nouvelle configuration si nécessaire et activez l’interrupteur «Game directory» ; vous verrez une flèche ou un accès qui ouvre directement le dossier de données de Minecraft, ce qui est le moyen le plus rapide pour ne pas se perdre dans l’arborescence des fichiers.

Dans ce dossier, recherchez et ouvrez «saves» : c’est là que résident tous vos mondes solo. Collez le dossier de la carte que vous avez copié auparavant ; rappelez‑vous qu’il doit s’agir de celui qui contient les fichiers internes du monde, pas du ZIP ni d’un dossier supérieur vide. Sous Windows vous pouvez coller avec Ctrl+V et sur Mac avec Commande+V, comme si vous déplaciez des mods dans le Finder ou l’Explorateur de fichiers. Une fois fait, fermez la fenêtre, revenez au launcher et lancez le jeu normalement ; dans le menu «Joueur solo» vous verrez la nouvelle carte prête à être chargée comme n’importe quel autre monde sauvegardé.

Si la carte n’apparaît pas, vérifiez deux points clés : que vous ayez bien décompressé (parfois un dossier est imbriqué dans un autre portant le même nom) et que ce ne soit pas une version incompatible avec votre client. En fait, si vous avez l’habitude d’utiliser des packs de ressources lourds ou des shaders avec votre GPU, comme lorsque vous activez le ray tracing sur une RTX, pensez à ouvrir le monde sans packs externes la première fois pour isoler les problèmes. Et enfin, n’oubliez pas que sur Mac la décompression est généralement automatique avec un double‑clic, tandis que sous Windows vous devrez peut‑être utiliser la fonction «Extraire» de l’explorateur avant de copier le dossier.

Installer des cartes sur mobile : Android (.mcworld et .zip) et iPhone (iFunBox)

Sur Android vous avez deux options. La plus rapide est le format .mcworld : téléchargez‑le depuis le navigateur, localisez le fichier dans Téléchargements et ouvrez‑le ; si le système vous demande avec quelle application l’ouvrir, choisissez Minecraft. L’application importera le monde et vous verrez une notification de succès ; en entrant dans le jeu, la carte apparaîtra dans votre liste de mondes. C’est une méthode presque «un clic et c’est parti», parfaite pour ceux qui ne veulent pas gérer des dossiers.

Si la carte est fournie en .zip, utilisez une application de compression comme WinZip. Téléchargez le ZIP, ouvrez‑le avec WinZip et décompressez‑le ; ensuite, cherchez le dossier du monde obtenu et déplacez‑le manuellement vers le chemin de Minecraft PE : games/com.mojang/minecraftWorlds, qui se trouve généralement dans la mémoire interne (ou sur la carte SD si l’application y est installée). En collant le dossier dans minecraftWorlds, la carte sera disponible dans le sélecteur de mondes du jeu. Comme sur PC, assurez‑vous d’avoir copié le bon dossier du monde et non un dossier supérieur vide.

Sur iPhone le processus passe par l’ordinateur avec iFunBox. Installez iFunBox sur votre PC ou Mac, ouvrez‑le et connectez l’iPhone avec son câble ; fermez iTunes s’il se lance automatiquement pour éviter les conflits. Dans iFunBox, allez dans la section des applications, localisez Minecraft PE et parcourez ses fichiers jusqu’à atteindre games/com.mojang/minecraftWorlds. Collez là le dossier de la carte que vous avez téléchargé et décompressé sur l’ordinateur. Il n’est pas nécessaire de jailbreaker : avec iFunBox vous pouvez gérer le contenu de l’application et, en ouvrant Minecraft sur l’iPhone, le monde apparaîtra prêt à jouer.

Conseils finaux pour conclure en mode geek : certaines cartes créées pour l’édition desktop s’ouvrent dans PE comme des mondes normaux mais peuvent perdre des éléments, et certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles ; si quelque chose ne fonctionne pas, essayez une autre version de la même carte ou cherchez une édition spécifique à votre plateforme. Et, comme toujours, téléchargez depuis des sites fiables, ignorez la publicité de manière prudente et vérifiez la version de la carte avant de vous lancer dans l’aventure. Prêt à transformer votre Minecraft en une bibliothèque infinie de mondes prêts à être explorés ?