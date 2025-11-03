03/11/2025 Edu Diaz

Springfield s’est invité dans Fortnite avec une série de clins d’œil qui feront sourire tout fan de la famille jaune, et avec eux arrivent plusieurs missions cachées qui s’activent en interagissant avec des objets bien précis de la carte. Si vous voulez toutes les compléter sans tourner en rond inutilement, voici une route claire, des conseils pratiques et les étapes exactes pour chaque objectif. Prêt à exploiter chaque easter egg comme un speedrunner enchaînant des records ?

Avant de vous lancer, gardez à l’esprit les zones clés : Evergreen Terrace (avec la Maison des Simpsons au centre du quartier), la Place de Springfield (Town Square) où se concentrent de nombreux défis rapides, le Donut District avec l’immense Lard Lad, le manoir de Burns et le célèbre Ravin de Springfield à l’est d’Evergreen Terrace. De plus, il arrive parfois que des boss apparaissent comme Evil Homer, Witch Marge et Krusty le Clown ; quand vous êtes à proximité, vous verrez leur icône sur la carte, alors faites attention au HUD et déplacez-vous intelligemment, comme lorsque vous lisez le pattern d’un boss dans un roguelike.

Actions rapides à Town Square et Evergreen Terrace

Asseyez-vous sur le canapé des Simpsons : rendez-vous à Evergreen Terrace et localisez la maison au toit et aux murs marron. Entrez, traversez le salon et cherchez l’emblématique canapé rose ; interagissez avec lui pour valider le défi en quelques secondes.

Marchez sur un râteau : sur la Place de Springfield il y a plusieurs zones de gazon avec des râteaux abandonnés au sol. Marchez sur l’un d’eux pour déclencher l’animation du coup sur le visage. Tranquille : cela ne fait pas mal, mais l’hommage à Bob Patiño est assuré.

Faites tomber la tête de Jebediah Springfield : la statue se trouve juste au centre de la Place de Springfield. Frappez la tête avec votre pioche ou tirez dessus pour la faire tomber et, de plus, vous pourrez l’équiper en guise de casque qui bloque le premier tir à la tête avant de se détacher.

Faites un graffiti au Kwik-E-Mart : à la partie sud de la Place de Springfield se trouve le supermarché. Placez-vous sur le mur extérieur droit, ouvrez la roue des gestes et utilisez le spray El Barto pour laisser votre signature et cocher une autre mission.

Faites une blague téléphonique à Moe : entrez dans la Taverne de Moe (sur la même place) et utilisez le téléphone du comptoir pour écouter la classique farce de Bart et valider l’objectif. Alternativement, n’importe quelle cabine téléphonique de la carte convient aussi.

Avec ces actions enchaînées, vous réglez une bonne partie de la liste de contrôle sans presque d’affrontements. Si vous optimisez la route, vous pouvez quitter la Place avec plusieurs missions accomplies en moins de temps qu’il n’en faut pour entrer le Konami Code.

Exploration et collectibles : Mr. Sparkle, Donuts et Hamburger vapeur (Steamed Ham)

Libérez les chiens : entrez dans le manoir de Burns et cherchez le bureau avec le bouton sur le bureau. Interagissez pour ouvrir les trappes et lâcher les redoutables Dober Men, validant le défi.

Faites tomber le donut de Lard Lad : du côté ouest du Donut District vous verrez l’énorme statue. Endommagez la figure à coups de feu ou avec la pioche jusqu’à ce que le donut tombe. Si, en plus, vous le frappez quand il est au sol, il roulera en détruisant des objets et peut même éliminer des joueurs, une folie de physiques digne d’un bac à sable.

Trouvez Mr. Sparkle : au sud d’Evergreen Terrace se trouve le Springfield Tire Yard. Dans le coin sud de la mer de pneus en flammes il y a un point de fouille ; interagissez pour déterrer la boîte de Mr. Sparkle et ajouter une autre mission à la liste.

Obtenez un hamburger vapeur (Steamed Ham) : ceux-ci apparaissent comme consommables dans les bâtiments, particulièrement dans les maisons d’Evergreen Terrace. Regardez les tables de la salle à manger ou la cuisine, y compris celle des Simpsons. En plus de compter pour le défi, ils soignent la vie ou le bouclier.

Ces missions récompensent l’exploration minutieuse et vous invitent à fouiller intérieurs et recoins. Gardez les yeux ouverts et, si vous êtes en équipe, répartissez-vous les zones : un joueur au Donut District, un autre au manoir de Burns et un autre à Evergreen, pour accélérer le progrès au maximum.

Véhicules, pêche et boss : les défis qui piquent le plus

Sautez le Ravin de Springfield : vous avez besoin d’une voiture. Il y en a généralement une garantie à la Maison des Simpsons à Evergreen Terrace. Conduisez vers l’est jusqu’au Ravin et lancez-vous du haut de la falaise pour valider le défi. De l’autre côté, à l’ouest de Kamp Krusty, il y a une rampe qui permet d’essayer de le traverser si vous prenez suffisamment de vitesse.

Pêchez Blinky : cherchez un baril avec des cannes sur n’importe quel quai ou lac ; un bon point est la petite jetée à l’est du manoir de Burns. Lancez, attendez la touche et répétez jusqu’à attraper Blinky, le poisson orange à trois yeux au style cel-shading.

L’humiliation du «Haw Haw» : battez l’un des trois boss de la carte (Witch Marge, Evil Homer ou Krusty le Clown). Leur apparition est aléatoire, mais quand vous serez proche vous verrez leur icône. Après les avoir éliminés, Nelson apparaîtra pour lâcher son «haw-haw» et clore la mission.

Itinéraire suggéré pour les boss : déambulez en triangle entre Evergreen Terrace, Kamp Krusty et la Place de Springfield jusqu’à ce que le HUD vous signale une icône de boss. Arme en main, ressources prêtes et, si possible, soutien de l’équipe ; avec de la coordination, le combat tombe vite.

Avec tout cela en poche, vous aurez complété le pack de missions cachées de Springfield dans Fortnite, avec un parcours qui privilégie la densité d’objectifs et de courts déplacements. Osez-vous refaire la boucle en cherchant un meilleur temps et en le transformant en votre propre speedrun ? En plus d’être amusant, c’est une balade à travers des décennies de culture pop insérée avec affection dans le battle royale d’Epic Games.