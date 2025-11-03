03/11/2025 Edu Diaz

La saison des Simpson dans Fortnite a largué trois poids lourds à Springfield : Krusty, Marge la Sorcière et Homer Maléfique. Ce sont des boss puissants, ils lâchent un butin juteux et, en plus, font partie de la chaîne de quêtes Springfield Stories après le défi de détruire les panneaux modifiés par Homer. Le twist, c’est qu’ils n’apparaissent pas toujours au même endroit, ni même à chaque partie, donc il faut affiner la recherche si vous voulez accomplir la mission et récupérer leurs armes. Vous voulez savoir où ils se trouvent et comment augmenter vos chances de les trouver avant que la tempête ne vous élimine ?

Où ils apparaissent et comment forcer la rencontre

Ces boss ont des apparitions peu communes à rares et, pour compliquer un peu plus, leurs positions tournent à chaque partie. Vous ne verrez pas de marqueur sur le mini-carte tant que vous n’êtes pas assez proche ; quand vous entrez dans la portée, sa barre de vie et son icône apparaîtront, signe indubitable que vous pouvez engager le combat. En fait, certaines rencontres peuvent s’activer en cours de partie et pas forcément à l’atterrissage, donc il est conseillé de continuer à explorer au fur et à mesure que la tempête se referme.

Le truc le plus efficace est de se procurer un véhicule et de tracer un itinéraire par les zones les plus probables. En termes généraux, les boss ont tendance à apparaître dans le sud et l’ouest de la carte. Conduisez et surveillez le mini-carte pour repérer leur icône quand vous passez à proximité, comme si vous aviez un LiDAR gamer traquant les menaces en temps réel. Sachez aussi que les emplacements se chevauchent et s’échangent entre boss : vous pouvez arriver à un point où vous attendiez Krusty et tomber sur Marge la Sorcière, ou vice versa.

Pour valider l’étape de Springfield Stories, il suffit de vous approcher du boss et d’effectuer un geste (emote) depuis votre casier ; si la mission ne se marque pas instantanément, répétez l’emote une ou deux fois jusqu’à ce que ce soit enregistré. Et si dans une manche il n’y en a aucun, ne désespérez pas : changez d’itinéraire ou attendez la moitié de la partie, car les spawns peuvent s’activer plus tard.

Emplacements les plus courants : Krusty, Marge la Sorcière et Homer Maléfique

Si vous voulez prioriser par nom, voici les zones où ils apparaissent le plus souvent. Rappelez-vous qu’il s’agit de lieux probables, pas garantis, il est donc conseillé de les couvrir en un tour rapide en voiture avec suffisamment d’essence ; pensez-y comme activer le mode performance « à la DLSS » pour parcourir la carte avec une efficacité maximale.

Krusty : il rôde souvent autour de Springfield Town Square et de Springfield Slurpworks. Ses apparitions s’échangent fréquemment avec celles de Marge la Sorcière, donc si vous ne le voyez pas là où vous l’attendiez, explorez l’autre point proche. Si vous parvenez à le vaincre, il lâche une version spéciale de l’arme Mr. Blasty, parfaite pour conclure les combats à moyenne distance.

Marge la Sorcière : elle partage une grande partie des points de Krusty. Vous la trouverez à Springfield Slurpworks et aux abords de Springfield Town Square, bien qu’elle puisse aussi apparaître sur le côté sud d’Evergreen Terrace. En l’abattant, vous obtiendrez une arme de niveau amélioré, idéale pour aborder les cercles finaux avec un avantage.

Homer Maléfique : son pattern d’apparition se chevauche moins avec celui des deux autres boss. Il se montre généralement à l’ouest du ravin central et à Cletus’s Corn Hole. En cas de victoire, vous recevrez également une arme améliorée. Un itinéraire suggéré pour couvrir tout sans perdre de temps est : Springfield Slurpworks → Springfield Town Square → zone sud d’Evergreen Terrace → flanc ouest du ravin central → Cletus’s Corn Hole. Si à une étape il n’y a pas de boss, continuez vers le point suivant et répétez le circuit ; parfois le spawn s’active pendant que vous faites le tour.

Gardiens d’élite, tours KBBL et conseils supplémentaires

Bien que l’objectif d’emote de Springfield Stories se concentre sur Krusty, Marge la Sorcière et Homer Maléfique, cette saison vous pouvez aussi accomplir d’autres quêtes de boss via les gardes d’élite. Pour cela, attendez l’activation d’une KBBL Tower — vous verrez son icône sur la carte — et approchez-vous. Elles fonctionnent comme les Forecast Towers des saisons précédentes : il y a des mini-boss qui patrouillent à proximité et portent une carte d’accès, et en l’apportant à la tour vous débloquez l’emplacement des futurs cercles pour le reste de la partie. Ces ennemis, les Dober Men, comptent comme des boss pour certains défis, apparaissent plus fréquemment et sont plus faciles à localiser, bien que leur butin soit moins intéressant que celui des trois protagonistes de Springfield.

Avant de vous lancer, rappelez-vous : choisissez un itinéraire par le sud et l’ouest, priorisez les points avec plusieurs spawns à proximité et faites des emotes chaque fois que vous vous approchez d’une icône de boss au cas où la mission ait besoin d’enregistrer le progrès. Si vous manquez de temps, profitez de n’importe quel véhicule et tournez en continu ; et si vous cherchez un coup de boost d’expérience, n’oubliez pas de compléter le défi consistant à utiliser un Zero Point dash en consommant un Blinky Fish.

Avec ces coordonnées, un peu de patience et l’oreille attentive à votre mini-carte, vous serez prêt pour la chasse aux boss ultime. Qui tombera en premier sur votre liste : Krusty, Marge la Sorcière ou Homer Maléfique ?