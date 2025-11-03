03/11/2025 Edu Diaz

La temporada de Los Simpson en Fortnite ha soltado a tres pesos pesados por Springfield: Krusty, Marge Bruja y Homer Malvado. Son jefes potentes, sueltan botín jugoso y, además, forman parte de la cadena de misiones Springfield Stories tras el desafío de destruir los carteles cambiados por Homer. El giro de guion es que no aparecen siempre en el mismo punto, ni siquiera en todas las partidas, de modo que toca afinar la búsqueda si quieres completar la misión y quedarte con sus armas. ¿Quieres saber dónde están y cómo aumentar tus probabilidades de encontrarlos antes de que la tormenta te deje fuera de juego?

Dónde aparecen y cómo forzar el encuentro

Estos jefes son apariciones poco comunes a raras y, para complicarlo un poco más, sus posiciones rotan en cada partida. No verás un marcador en el mini-mapa hasta que estés lo bastante cerca; cuando entres en rango, aparecerá su barra de vida y su icono, que es la señal inequívoca de que puedes iniciar el combate. De hecho, algunos encuentros pueden activarse a mitad de partida y no necesariamente al aterrizar, así que conviene seguir explorando según se cierre la tormenta.

El truco más efectivo es hacerse con un vehículo y trazar una ruta por las zonas con más probabilidad. En términos generales, los jefes tienden a aparecer por el sur y el oeste del mapa. Conduce y vigila el mini-mapa para cazar su icono cuando pases cerca, como si llevaras un LiDAR gamer rastreando amenazas en tiempo real. Ten presente, además, que las ubicaciones se solapan y se intercambian entre jefes: puedes llegar a un punto donde esperabas a Krusty y encontrarte con Marge Bruja, o viceversa.

Para completar el paso de Springfield Stories, basta con acercarte al jefe y realizar un gesto (emote) de tu taquilla; si la misión no se marca al instante, repite el emote un par de veces hasta que quede registrado. Y si en una ronda no aparece ninguno, no desesperes: cambia de ruta o espera a la mitad de partida, porque los spawns pueden activarse más tarde.

Ubicaciones más comunes: Krusty, Marge Bruja y Homer Malvado

Si quieres priorizar por nombre propio, aquí tienes las zonas donde más suelen asomar. Recuerda que hablamos de lugares probables, no garantizados, por lo que conviene cubrirlos en una vuelta rápida con coche y combustible de sobra; piensa en ello como activar el modo rendimiento “a lo DLSS” para recorrer el mapa con máxima eficiencia.

Krusty: suele rondar por Springfield Town Square y por Springfield Slurpworks. Sus apariciones se intercambian con bastante frecuencia con las de Marge Bruja, así que si no lo ves donde esperabas, explora el otro punto cercano. Si logras derrotarlo, suelta una versión especial del arma Mr. Blasty, perfecta para rematar combates a media distancia.

Marge Bruja: comparte buena parte de los puntos de Krusty. La encontrarás en Springfield Slurpworks y en los alrededores de Springfield Town Square, aunque también puede aparecer en el lado sur de Evergreen Terrace. Al derribarla, obtendrás un arma de nivel mejorado, ideal para encarar los círculos finales con ventaja.

Homer Malvado: su patrón de aparición se solapa menos con el de los otros dos jefes. Suele dejarse ver al oeste del barranco central y en Cletus’s Corn Hole. En caso de victoria, también recibirás un arma potenciada. Una ruta sugerida para cubrirlo todo sin perder tiempo es: Springfield Slurpworks → Springfield Town Square → zona sur de Evergreen Terrace → flanco oeste del barranco central → Cletus’s Corn Hole. Si en una parada no hay jefe, continúa al siguiente punto y repite el circuito; a veces el spawn se activa mientras completas la vuelta.

Guardias de élite, torres KBBL y consejos extra

Aunque el objetivo de emote de Springfield Stories se centra en Krusty, Marge Bruja y Homer Malvado, esta temporada también puedes cumplir otras misiones de jefe a través de los guardias de élite. Para ello, espera a que se active una KBBL Tower —verás su icono en el mapa— y acércate. Funcionan como las Forecast Towers de temporadas anteriores: hay mini-jefes patrullando cerca que portan una tarjeta de acceso, y al llevarla a la torre desbloqueas la ubicación de los futuros círculos durante el resto de la partida. Estos enemigos, los Dober Men, cuentan como jefes para algunos desafíos, aparecen con mayor frecuencia y son más fáciles de localizar, aunque su botín es menos interesante que el de los tres protagonistas de Springfield.

Antes de lanzarte, recuerda: elige una ruta por el sur y el oeste, prioriza puntos con múltiples spawns cercanos y haz emotes siempre que te acerques a un icono de jefe por si necesitas que la misión registre el progreso. Si vas con escasez de tiempo, aprovecha cualquier vehículo y rota continuamente; y si buscas un empujón de experiencia, no olvides completar el desafío de usar un Zero Point dash consumiendo un Blinky Fish.

Con estas coordenadas, un poco de paciencia y el oído atento a tu mini-mapa, estarás listo para la caza de jefes definitiva. ¿Quién cae primero en tu lista: Krusty, Marge Bruja o Homer Malvado?