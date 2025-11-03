03/11/2025 Edu Diaz

Springfield se ha colado en Fortnite con una ristra de guiños que harán sonreír a cualquier fan de la familia amarilla, y junto a ellos llegan varias misiones ocultas que se activan al interactuar con objetos muy concretos del mapa. Si quieres completarlas todas sin dar vueltas innecesarias, aquí tienes una ruta clara, consejos prácticos y los pasos exactos para cada objetivo. ¿Listo para exprimir cada easter egg como si fueras un speedrunner encadenando récords?

Antes de lanzarte, ten presentes las zonas clave: Evergreen Terrace (con la Casa de los Simpsons en el centro del vecindario), la Plaza de Springfield (Town Square) donde se concentran muchos desafíos rápidos, el Donut District con el gigantesco Lard Lad, la Mansión de Burns y el famoso Desfiladero de Springfield al este de Evergreen Terrace. Además, en ocasiones aparecen jefes como Evil Homer, Witch Marge y Krusty el Payaso; cuando estés cerca, verás su icono en el mapa, así que presta atención al HUD y muévete con cabeza, como harías leyendo un patrón de jefe en un roguelike.

Acciones rápidas en Town Square y Evergreen Terrace

Siéntate en el sofá de los Simpsons: ve a Evergreen Terrace y localiza la casa con tejado y paredes marrones. Entra, cruza al salón y busca el icónico sofá rosa; interactúa con él para completar el reto en segundos.

Pisa un rastrillo: en la Plaza de Springfield hay varias zonas de césped con rastrillos tirados por el suelo. Camina sobre uno para activar la animación del golpe en la cara. Tranquilo: no hace daño, pero el homenaje a Bob Patiño está servido.

Derriba la cabeza de Jebediah Springfield: la estatua está justo en el centro de la Plaza de Springfield. Golpea la cabeza con pico o dispara para hacerla caer y, de paso, podrás equiparla a modo de casco que bloquea el primer tiro a la cabeza antes de desprenderse.

Haz un grafiti en el Kwik-E-Mart: en la parte sur de la Plaza de Springfield está el supermercado. Colócate en la pared derecha exterior, abre la rueda de gestos y usa el spray El Barto para dejar tu firma y tachar otra misión.

Haz una broma telefónica a Moe: entra en la Taberna de Moe (en la misma plaza) y usa el teléfono de la barra para escuchar el clásico troleo de Bart y completar el objetivo. Alternativamente, cualquier cabina telefónica del mapa también sirve.

Con estas acciones encadenadas, limpias buena parte del checklist sin apenas enfrentamientos. Si optimizas la ruta, puedes salir de la Plaza con varias misiones hechas en menos de lo que tardas en introducir el Konami Code.

Exploración y coleccionables: Mr. Sparkle, Donuts y Steamed Hams

Libera a los perros: entra en la Mansión de Burns y busca el despacho con el botón del escritorio. Interactúa para abrir las compuertas y soltar a los temibles Dober Men, marcando el desafío como completado.

Suelta el donut de Lard Lad: en el lado oeste del Donut District verás la enorme estatua. Daña la figura a tiros o con el pico hasta que el donut caiga. Si además lo golpeas cuando esté en el suelo, rodará destruyendo objetos e incluso puede eliminar jugadores, una locura de físicas digna de sandbox.

Encuentra a Mr. Sparkle: al sur de Evergreen Terrace está el Springfield Tire Yard. En la esquina sur del mar de neumáticos en llamas hay un punto de excavación; interactúa para desenterrar la caja de Mr. Sparkle y sumar otra misión a la lista.

Consigue una Hamburguesa al Vapor (Steamed Ham): estas aparecen como consumibles en edificios, especialmente en las casas de Evergreen Terrace. Mira las mesas del comedor o la cocina, incluida la de los Simpsons. Además de contar para el reto, te curan vida o escudo.

Estos encargos premian la exploración fina y te invitan a curiosear por interiores y rincones. Mantén los ojos abiertos y, si vas en equipo, repartíos zonas: uno en Donut District, otro en la Mansión de Burns y otro en Evergreen, para acelerar el progreso al máximo.

Vehículos, pesca y jefes: los retos que más pican

Salta el Desfiladero de Springfield: necesitas un coche. Suele haber uno garantizado en la Casa de los Simpsons en Evergreen Terrace. Conduce hacia el este hasta el Desfiladero y lánzate por el acantilado para completar el desafío. En el lado opuesto, hacia el oeste de Kamp Krusty, hay una rampa que te permite intentar cruzarlo si coges suficiente velocidad.

Pesca a Blinky: busca un barril con cañas en cualquier muelle o lago; un buen punto es el pequeño embarcadero al este de la Mansión de Burns. Lanza, espera el tirón y repite hasta sacar a Blinky, el pez naranja de tres ojos con estilo cel shading.

La humillación de «Haw Haw»: derrota a uno de los tres jefes del mapa (Witch Marge, Evil Homer o Krusty el Payaso). Su spawn es aleatorio, pero cuando estés cerca verás su icono. Tras eliminarlos, aparecerá Nelson para soltar su «haw-haw» y cerrar la misión.

Ruta sugerida para jefes: deambula en triángulo entre Evergreen Terrace, Kamp Krusty y la Plaza de Springfield hasta que el HUD te chive un icono de jefe. Arma en mano, recursos listos y, si puedes, apoyo del equipo; con coordinación, la pelea cae rápida.

Con todo lo anterior en el bolsillo, habrás completado el paquete de misiones ocultas de Springfield en Fortnite, con un recorrido que prioriza densidad de objetivos y traslados cortos. ¿Te atreves a repetir la vuelta buscando un mejor tiempo y convertirlo en tu propio speedrun? Además de divertido, es un paseo por décadas de cultura pop metida con cariño en el battle royale de Epic Games.