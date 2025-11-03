03/11/2025 Edu Diaz

Die Simpsons-Saison in Fortnite hat drei Schwergewichte durch Springfield losgelassen: Krusty, Hexe Marge und Böser Homer. Sie sind mächtige Bosse, lassen üppige Beute fallen und gehören außerdem zur Missionenreihe Springfield Stories nach der Aufgabe, die von Homer ausgetauschten Plakate zu zerstören. Die Wendung ist, dass sie nicht immer am gleichen Ort erscheinen, nicht einmal in jedem Spiel, sodass du deine Suche verfeinern musst, wenn du die Mission abschließen und ihre Waffen behalten willst. Willst du wissen, wo sie sind und wie du deine Chancen erhöhst, sie zu finden, bevor der Sturm dich aus dem Spiel nimmt?

Wo sie erscheinen und wie man das Aufeinandertreffen erzwingt

Diese Bosse treten selten bis ungewöhnlich auf, und um es noch komplizierter zu machen, wechseln ihre Positionen in jedem Match. Du wirst kein Symbol auf der Minikarte sehen, bis du nah genug bist; wenn du in Reichweite kommst, erscheint ihre Lebensleiste und ihr Icon — das ist das eindeutige Zeichen, dass du den Kampf beginnen kannst. Tatsächlich können einige Begegnungen mitten im Spiel ausgelöst werden und nicht unbedingt beim Absprung, daher solltest du weiter erkunden, während sich der Sturm schließt.

Der effektivste Trick ist, dir ein Fahrzeug zu schnappen und eine Route durch die Gebiete mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zu planen. Allgemein neigen die Bosse dazu, im Süden und Westen der Karte aufzutauchen. Fahre und beobachte die Minikarte, um ihr Icon zu jagen, wenn du vorbeifährst, als hättest du ein Gamer-LiDAR, das Bedrohungen in Echtzeit verfolgt. Bedenke außerdem, dass sich die Fundorte überschneiden und zwischen den Bossen getauscht werden: Du kannst an einen Punkt kommen, an dem du Krusty erwartest, und stattdessen Hexe Marge antreffen, oder umgekehrt.

Um den Schritt der Springfield Stories abzuschließen, reicht es, sich dem Boss zu nähern und ein Emote aus deinem Spind zu machen; wenn die Mission nicht sofort markiert wird, wiederhole das Emote ein paar Mal, bis es registriert ist. Und wenn in einer Runde keiner erscheint, verzweifle nicht: Ändere die Route oder warte bis zur Mitte des Spiels, denn die Spawns können später aktiviert werden.

Häufigste Fundorte: Krusty, Hexe Marge und Böser Homer

Wenn du nach Priorität nach Namen gehen willst, hier sind die Gebiete, in denen sie am häufigsten auftauchen. Denk daran, dass es sich um wahrscheinliche, nicht garantierte Orte handelt, weshalb es sich lohnt, sie in einer schnellen Runde mit dem Auto und genügend Treibstoff abzudecken; betrachte es wie das Aktivieren des Leistungsmodus „à la DLSS“, um die Karte mit maximaler Effizienz zu durchqueren.

Krusty: Er taucht häufig auf dem Springfield Town Square und bei Springfield Slurpworks auf. Seine Erscheinungen wechseln ziemlich oft mit denen von Hexe Marge, also wenn du ihn nicht dort siehst, wo du ihn erwartet hast, erkunde den anderen nahegelegenen Punkt. Wenn du ihn besiegst, lässt er eine Spezialversion der Waffe Mr. Blasty fallen, perfekt, um Begegnungen auf mittlere Distanz abzuschließen.

Hexe Marge: Sie teilt viele der Punkte mit Krusty. Du findest sie bei Springfield Slurpworks und in der Umgebung des Springfield Town Square, obwohl sie auch auf der Südseite der Evergreen Terrace erscheinen kann. Wenn du sie ausschaltest, erhältst du eine aufgewertete Waffe, ideal, um die Endrunden mit einem Vorteil anzugehen.

Böser Homer: Sein Spawn-Muster überschneidet sich weniger mit den anderen beiden Bossen. Er ist häufig westlich der zentralen Schlucht und bei Cletus’s Corn Hole zu finden. Bei einem Sieg erhältst du ebenfalls eine verstärkte Waffe. Eine vorgeschlagene Route, um alles ohne Zeitverlust abzudecken, ist: Springfield Slurpworks → Springfield Town Square → südlicher Bereich der Evergreen Terrace → westliche Flanke der zentralen Schlucht → Cletus’s Corn Hole. Wenn an einer Station kein Boss ist, fahre zum nächsten Punkt und wiederhole die Runde; manchmal aktiviert sich der Spawn, während du die Runde abschließt.

Elite-Wachen, KBBL-Türme und zusätzliche Tipps

Obwohl das Emote-Ziel der Springfield Stories auf Krusty, Hexe Marge und Bösen Homer ausgerichtet ist, kannst du diese Saison auch andere Boss-Aufgaben über die Elite-Wachen erfüllen. Warte dazu, bis ein KBBL Tower aktiviert wird — du siehst sein Symbol auf der Karte — und nähere dich ihm. Sie funktionieren wie die Forecast Towers früherer Saisons: Es patrouillieren Mini-Bosse in der Nähe, die eine Zugangskarte tragen, und wenn du sie zur Turm bringst, schaltest du die Positionen der zukünftigen Kreise für den Rest des Matches frei. Diese Gegner, die Dober Men, zählen für einige Herausforderungen als Bosse, erscheinen häufiger und sind leichter zu finden, obwohl ihre Beute weniger interessant ist als die der drei Springfield-Protagonisten.

Bevor du losstürzt, denk daran: Wähle eine Route durch den Süden und Westen, priorisiere Punkte mit mehreren nahegelegenen Spawns und führe Emotes aus, sobald du dich einem Boss-Symbol näherst, falls die Mission den Fortschritt registrieren muss. Wenn du wenig Zeit hast, nutze jedes Fahrzeug und rotiere kontinuierlich; und wenn du einen XP-Schub suchst, vergiss nicht die Herausforderung abzuschließen, einen Zero Point Dash zu benutzen, indem du einen Blinky Fish verzehrst.

Mit diesen Koordinaten, etwas Geduld und einem wachsamen Ohr für deine Minikarte bist du bereit für die ultimative Bossjagd. Wer fällt zuerst auf deiner Liste: Krusty, Hexe Marge oder Böser Homer?