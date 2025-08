01/08/2025 Edu Diaz

Si eres de los que no puede vivir sin su dosis diaria de Instagram o TikTok, seguro que te has topado con las siglas POV en más de una ocasión. Pero, ¿alguna vez te has preguntado realmente qué significa POV y por qué se ha vuelto omnipresente en la cultura digital? ¡Ponte cómodo y prepárate para descubrirlo desde una perspectiva geek!

POV: Mucho más que una simple tendencia viral

El término POV proviene del inglés “Point Of View”, que traducido al español significa «punto de vista». Aunque hoy lo vemos inundando vídeos virales y memes, su origen es bastante más antiguo y sofisticado, ya que nace de la mismísima teoría clásica del cine. En el séptimo arte, el plano subjetivo o plano POV se utiliza cuando la cámara se sitúa literalmente en los ojos del protagonista, permitiendo al espectador experimentar la acción como si fuera el personaje principal. ¿Te acuerdas de esas escenas en videojuegos como Half-Life, donde ves todo a través de los ojos del héroe? Exactamente ese efecto es lo que busca el plano POV.

Pero las redes sociales, siempre inquietas y creativas, han llevado el concepto mucho más allá. Lo que empezó siendo una forma de mostrar perspectivas personales —por ejemplo, los blogueros de viajes usando POV para transportar a sus seguidores a lugares exóticos— ha evolucionado a relatos en primera persona, situaciones cotidianas llenas de ironía e incluso historias narradas desde la perspectiva de mascotas o personajes ficticios. De hecho, en plataformas como TikTok o Instagram Reels es casi imposible navegar unos minutos sin toparse con un vídeo POV que te invite a ponerte en la piel de alguien (¡o algo!) diferente.

Punto de vista: Del cine a tu smartphone

Lo más curioso es cómo este recurso técnico saltó del celuloide a la palma de tu mano. En películas como Gravity (disponible en HBO y Movistar+) se utiliza el plano subjetivo para sumergirnos en la angustia espacial junto a Sandra Bullock, mientras que en la película Project X (disponible en Netflix), la cámara nos convierte en testigos directos de una fiesta juvenil completamente descontrolada. Incluso la música se ha sumado al fenómeno: el videoclip “Smack My Bitch Up” de The Prodigy logró estatus de culto gracias a mostrar toda la noche loca desde el punto de vista del protagonista, con un giro final inesperado que dejó huella en la cultura pop —aunque también provocó censuras por su controversial contenido.

En las redes sociales actuales, el POV se ha convertido en un lenguaje propio para contar historias. Desde pequeños sketches hasta relatos dramáticos o cómicos, los creadores aprovechan este formato para conectar emocionalmente con su audiencia, haciéndolos sentir parte activa del contenido. Y no solo se limita al vídeo: también puedes encontrarlo en fotos o hilos escritos que buscan esa complicidad con quien está al otro lado de la pantalla.

¿Por qué triunfa tanto el POV y cómo puedes usarlo?

No es casualidad que el POV arrase entre los formatos favoritos de la generación Z y los amantes del storytelling digital. ¿Quién no quiere meterse por un instante en otra vida, otra realidad o incluso otro universo —como si tu smartphone fuera una puerta directa al multiverso geek? Además, este enfoque permite jugar con diferentes perspectivas narrativas: en primer persona (“yo viví esto”) o tercera persona (“ella estaba allí cuando…”), lo que da lugar a vídeos creativos, cercanos y muchas veces sorprendentes.

Atrévete tú también a experimentar: graba ese momento cotidiano desde tu punto de vista o inventa una historia desde los ojos de tu mascota usando #POV. No necesitas ser cineasta ni tener una GoPro como si fueras un streamer profesional; basta con darle rienda suelta a tu creatividad y aprovechar las herramientas que ofrecen apps como TikTok e Instagram.

Así que ya lo sabes: cada vez que veas un vídeo etiquetado con #POV, recuerda que estás ante una pequeña obra maestra del storytelling digital, heredera directa del cine más experimental y adaptada a los códigos hiperconectados del siglo XXI. ¿Listo para crear tu propia historia desde otro punto de vista?