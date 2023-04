Super Mario Bros. La Película: Todas las referencias a los videojuegos de Mario

Puede que a la crítica profesional no le haya terminado de convencer la película de animación de Mario y Luigi, pero los fans de los fontaneros de Nintendo están más que encantados con la cinta producida por Illumination y la gran N. Y eso es, sin ninguna duda, debido a la ingente cantidad de guiños y referencias a otros productos de Nintendo —especialmente a los videojuegos de Mario— que nos encontramos a lo largo de la peli.

Es por ello que vamos a intentar reunir la mayor cantidad de referencias posibles que quizá se te hayan pasado por alto, porque como decimos, es tal la abundancia que resulta fácil perdérselas en un primer visionado. Eso sí, trataremos de evitar aquellas rematadamente obvias para no saturar de datos esta entrada. Tampoco podremos incluir imágenes de la película que no se hayan mostrado previamente en el material publicado hasta ahora (como tráilers o avances oficiales); esperamos que podáis entenderlo.

Y, evidentemente, a partir de estas líneas te encontrarás GRANDES SPOILERS de la película, por lo que si no la has visto todavía, es recomendable dejar de leer aquí.

Lista de referencias de Super Mario Bros. La Película a los videojuegos de Mario e historia de Nintendo

1. Los pingüinos que vemos al principio de la película son unos personajes recurrentes en el universo de Mario, especialmente recordados por Super Mario 64.

2. El rap que suena en el anuncio de los hermanos Mario es una referencia a la intro de The Super Mario Bros. Super Show!, un programa de televisión de 1989 que mezclaba ficción y realidad.

3. En ese mismo anuncio, se ve un mapa con múltiples guiños a Nintendo: Desde una localización llamada Punch Out hasta una posible referencia a las cartas Hanafuda (Luck Cards Street) que la compañía comercializaba en sus inicios.

4. La página web que se muestra al final del anuncio existe y forma parte de la promoción de la película.

5. En los cuadros que aparecen dentro de la pizzería donde Mario y Luigi visualizan su anuncio de televisión podemos encontrar referencias a personajes de Punch Out y a Duck Hunt. De hecho, la pizzería se llama Punch Out.

6. Dentro de la pizzería hay una recreativa del primer Donkey Kong, y el personaje que está jugando a esa máquina es una referencia a Jump Man, el nombre por el que se le conocía a Mario en ese videojuego. El actor Charles Martinet, voz habitual de Mario en los videojuegos, pone voz a este personaje no solo en la versión inglesa de la película, sino también en la española y catalana.

7. Super Mario Bros. La Película recupera a Spike, uno de los primeros antagonistas de la franquicia Super Mario; apareció por primera vez en el videojuego Wrecking Crew de 1985 para NES, nombre que en la película lleva bordado en su gorra y en la camisa.

8. El tono de llamada que Luigi tiene en su móvil es el sonido de arranque de la consola Nintendo Gamecube.

9. Cuando Luigi va a descolgar la llamada, en la pantalla de su móvil vemos el icono del Mii predeterminado.

10. El local que está al lado de la pizzería Punch Out es una agencia de viajes llamada Sunshine, el cual tiene el mismo logo que Super Mario Sunshine.

11. La escena en la que Mario y Luigi van corriendo hacia el domicilio de su primer cliente, es un homenaje al nivel 1-1 de Super Mario Bros; la disposición de los elementos está claramente inspirada en la primera parte de la fase. Además, durante estas escenas también atisbamos guiños a Game & Watch en diferentes lugares: señales, el camión de la frutería…

12. El final del recorrido termina con Mario descolgándose de un poste, al igual que en los videojuegos clásicos. Luego, en el fondo se observa una hamburguesería basada en un castillo, construcción recurrente en el final de los niveles de Super Mario Bros.

13. En la escena en la que Luigi y Mario agarran de la cola a Francis para que no caiga al vacío, podemos observar una figura de un Pikmin en la vivienda de los clientes. En esa misma toma, el set de lámparas negro recuerda a los bloques cuadrados de Super Mario Bros.

14. El padre de Mario y Luigi también está doblado por Charles Martinet. Su peculiar bigote recuerda a Talon de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que a su vez era un homenaje al propio Mario.

15. Mario juega una partida de Kid Icarus en una NES cuando se va a su habitación tras cenar.

16. El televisor de Mario tiene una pegatina del logo de Nintendo a un lado y una figura de Arwing, la nave de Star Fox, encima.

17. Pauline aparece como alcaldesa de Nueva York, replicando el estilo de Super Mario Odyssey donde es la alcaldesa de Nueva Donk. Recordemos que Pauline era el personaje secuestrado por Donkey Kong en el primer videojuego de la franquicia.

18. La mayoría de negocios que aparecen en Brooklyn tienen referencias a sagas de Nintendo, como por ejemplo a Duck Hunt.

19. Las chapas que Toad lleva en su mochila parecen ser guiños a mundos de los videojuegos de Super Mario.

20. La fortaleza en la que Luigi se refugia de los Huesitos que le persiguen podría ser un homenaje a la saga Luigi’s Mansion.

21. En la tienda de antigüedades del Reino Champiñón se puede oír una conversación en la que un cliente le pregunta si ese cartucho de NES funcionará, a lo que el vendedor le responde que solo debe soplar y listo. Se trata de una referencia a la costumbre soplar en la ranura de los cartuchos de las consolas cuando éstas no los leían correctamente. En esta misma escena se pueden observar multitud de elementos relacionados con la franquicia de Super Mario.

22. Los tenderetes con fruta que aparecen durante el recorrido del Reino Champiñón recuerdan a los mercadillos de Delfino Plaza en Super Mario Sunshine.

23. Uno de los guardias del castillo le dice a Mario que «nuestra princesa está en otro castillo», una frase que leíamos al finalizar los niveles de Super Mario Bros.

24. La escena en la que Toad se pone a cocinar para distraer a los guardias podría ser otro guiño a Captain Toad: Treasure Tacker.

25. Peach flota en el aire durante unos instantes gracias a su falda tras superar el nivel de prueba del Reino Champiñón, uno de sus movimientos clásicos desde Super Mario Bros 2.

26. Mario corre con los brazos en paralelo durante un breve periodo durante la prueba del Reino Champiñón, como en Super Mario Bros. 3 cuando corría a máxima velocidad. Este movimiento lo repite otra vez cuando se dirige a detener la boda de Bowser y Peach, y posteriormente junto a Luigi hacia el final de la película.

27. Durante el viaje de Peach, Toad y Mario, pasan por una zona que recuerda a la fase Campo de los Bob-Omb de Super Mario 64: El cañón, el puente de madera, la isla flotando…

28. La siguiente escena hace referencia al nivel 2-3 de Super Mario Bros., compuesta por largos puentes en los que debemos esquivar los peces Cheeps Cheeps que saltan.

29. Inmediatamente después, se aprecia un paraje desértico que comparte similitudes con el Reino de Arena de Super Mario Odyssey.

30. Seguido de una zona selvática con una jauría de Yoshis corriendo muy al estilo «estampida» de la intro de Super Smash Bros. Melee y del ataque final en Super Smash Bros. Ultimate.

31. En esta misma escena, Mario se está comiendo uno de los frutos que debutaron en Super Mario World. Este alimento también tiene una pequeña aparición hacia el final de la película, cuando los Toads huyen del Reino Champiñón.

32. Durante la canción Peaches de Bowser, podemos ver que en el piano está inscrito el nombre de Ludwig Van Koopa, prestado de uno de los Koopalings que a su vez referencia al compositor Ludwig Van Beethoven. Aunque los Koopalings no hacen acto de presencia en Super Mario Bros. La Película, sí que lo hacen sus vehículos.

33. La estrella azul que se ha ganado el calor del público pertenece a la raza destello de Super Mario Galaxy. Cuando sopla el gira vientos, se escucha el efecto de sonido de los destellos en el videojuego de Wii.

34. El volante del Kong rubio que lleva a Peach, Mario y Toad hasta el Rey Kong tiene el logo de Rambi, el rinoceronte de Donkey Kong Country.

35. En esta película de Mario, Cranky Kong es el padre de Donkey Kong, pero en los videojuegos se establece que Cranky es el abuelo del Donkey Kong de la saga Country.

36. La canción de introducción de Donkey Kong es el legendario DK Rap de Donkey Kong 64, aunque en esta ocasión solamente suena el estribillo en bucle.

37. Diddy Kong, Tiny Kong y Chunky Kong tienen un breve cameo entre el público que asiste al combate de Mario y Donkey Kong. Curiosamente, Lanky Kong no aparece en ningún momento.

38. La pelea entre Mario y Donkey Kong tiene lugar sobre unas vigas de construcción rojas con escaleras azules que homenajea la primera fase del primer videojuego de Donkey Kong.

39. El primer puñetazo que Mario va a encajarle a Donkey Kong recuerda a uno de los golpes de característicos de Super Smash Bros. El combate en sí podría ser un guiño a la saga Super Smash Bros en general.

40. Donkey Kong le tira barriles a Mario como en la primera entrega de Donkey Kong para recreativas y NES.

41. Cuando Mario derrota a Donkey Kong, podemos escuchar la melodía de inicio de partida del videojuego Donkey Kong.

42. Cuando el público celebra la victoria de Mario, se ve a Diddy Kong tocando los bongos como en el videojuego Donkey Konga.

43. En la cabaña de Cranky Kong hay un póster del que parece ser Funky Kong surfeando.

44. El mapa que Cranky Kong señala en su cabaña está dibujado con el estilo del mapa de Super Mario World.

45. El selector de piezas del creador de karts emite el mismo sonido que las cajas sorpresa de Mario Kart 8.

46. Para seleccionar su kart, Peach pulsa un gran botón A que representa el mismo botón de los mandos de las consolas de Nintendo.

47. El diseño del kart de Toad parece ser original de la película —al igual que el resto de karts—, mientras que el de Peach y el de Mario se basan en la moto deportiva y el kart estándar, respectivamente. Además, Peach pasa a llevar el traje blanco de corredora que luce desde Mario Kart Wii.

48. Aunque no lleva todo el traje, el sombrero de bodas que Bowser se pone en Super Mario Bros. La Película mientras ensaya la pedida de mano con Kamek, es el mismo que luce en Super Mario Odyssey, al igual que el ramo de Plantas Piraña.

49. Para sacarle algo de ventaja al koopa azul que persigue a Mario en la Senda Arcoíris, el protagonista de la película realiza un par de mini turbos tal y como podemos realizar en los Mario Kart derrapando. También lleva a cabo un turbo morado para saltar hacia una carretera inferior.

50. El monstruo marino que se traga a Mario y Donkey Kong puede ser una referencia a la temida anguila de Super Mario 64 y posteriores entregas.

51. Durante la boda, Bowser sí lleva el mismo traje blanco que en Super Mario Odyssey, con pequeñas diferencias de diseño. El muñeco del pastel de bodas también viste igual.

52. De entre los invitados a la boda de Bowser y Peach, destacan el Rey Bob-Omb y el Rey Boo, conocidos principalmente por Super Mario 64 y Luigi’s Mansion, respectivamente.

53. Cuando el Rey Bob Omb se sienta en el banco, un caparazón de tortuga se queda atrapado rebotando entre él y el brazo del banco, recordando a un efecto recurrente en los videojuegos de Mario, especialmente los de avance lateral.

54. En el montón de regalos de boda resalta un huevo de Yoshi, una bola con cadenas (¿posible referencia a Chomp Cadenas?) y una bola puntiaguida con cadena típica en las fases del Castillo de Bowser.

55. Mario realiza el salto giro visto en New Super Mario Bros. mientras pisotea una Planta Piraña en su camino hacia la boda de Bowser y Peach.

56. Acto seguido, lleva a cabo el salto bomba popularizado en Super Mario 64.

57. En la siguiente escena, se desliza sobre un caparazón verde como en Super Mario 64.

58. Peach se enfrenta a los invitados de la boda. En esta escena podemos observar que también asiste un Hermano Martillo que luego aparece en algunas escenas más de la batalla final.

59. Mario golpea a la Bill Bala gigante haciendo uso del movimiento con la cola, el ataque característico de Mario Tanuki.

60. Cuando Mario regresa a Brooklyn, se ve el cartel de un lavadero de vehículos con el logo del videojuego de Ballon Fight.

61. Mario y Spike corren por las calles de Brookyln donde podemos avistar el cartel de una tienda de helados llamada Blizzard Pop que tiene un logo muy similar a un oso polar del videojuego Ice Climber. También aparece en uno de los poster que Mario tiene en su habitación.

62. Otro cartel que vemos cuando Toad, Peach y Donkey Kong «aterrizan» en Brooklyn es el de Disk-kun, que hace referencia a la mascota del sistema de discos japonés de la allí conocida como Famicom.

63. Durante el inicio del combate entre Bowser y Mario, en uno de los edificios se puede ver el primer logo de Nintendo de la época en la que se dedicaban al negocio de las cartas Hanafuda.

64. El primer golpe que Mario y Luigi le asestan a Bowser emula la pose icónica de los fontaneros saltando. Esta pose se repite en los últimos compases de la cinta tras vencer a Bowser, y en el cartel oficial de la película.

⭐. Mario y Lugi recrean el agarre de la cola que había que realizarle a Bowser en Super Mario 64 para estamparlo contra una bomba.

Extra: La película de Super Mario tiene dos escenas post-créditos: Una tras los créditos cortos, donde asistimos a una nueva toma de la canción Peaches de Bowser, y otra tras los créditos largos donde vemos que en el alcantarillado de Brooklyn está a punto de eclosionar un huevo de Yoshi.

Hasta aquí las referencias de Super Mario Bros. La Película que hemos encontrado. Como decíamos al principio, hemos obviado algunas demasiado evidentes como por ejemplo las que tienen que ver con la banda sonora (salvo en casos concretos que hemos creído oportuno apuntar).

Seguro que nos hemos dejado unas cuantas, así que si conoces alguna más, ¡te invitamos a compartirlas en los comentarios!