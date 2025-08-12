Seu equipamento tira um cochilo justamente quando você mais precisa? Se você está baixando um arquivo enorme, instalando uma atualização pesada ou compilando software por horas, fazer com que o computador entre em suspensão pode interromper o progresso e lhe fazer perder tempo. A boa notícia é que tanto o Windows quanto o macOS permitem manter o sistema acordado de forma segura e reversível, seja mexendo nas configurações de energia ou, no caso do Windows, com um atalho perfeito para usuários avançados graças ao PowerToys. A seguir contamos como deixar tudo pronto, com truques para não desperdiçar energia nem reduzir a vida útil da sua tela.

Configure o Windows para que não entre em suspensão

No Windows, o caminho mais direto para evitar a suspensão está em Configurações > Sistema > Energia e suspensão. Dentro desta seção, você verá opções diferenciadas para a tela e para o modo de suspensão do PC; além disso, se usar um portátil, cada bloco se duplica para quando funciona com bateria ou quando está ligado na tomada. Para manter o equipamento ativo enquanto você não o toca, defina a opção de suspensão do PC como ‘Nunca’, e se também quiser que o monitor permaneça ligado, ajuste da mesma forma o tempo de desligamento da tela.

Convém ter em conta um par de matizes: manter a tela ligada permanentemente pode reduzir a vida útil do painel, por isso, se sua tarefa não requerer ver nada no ecrã, o mais recomendável é permitir que o monitor descanse e, ao mesmo tempo, impedir apenas que o sistema entre em suspensão. Esta abordagem permitirá que você continue com downloads longos ou instalações sem interrupções, e além disso economizará algum consumo, o que sua conta de energia e o hardware agradecerão.

Um último lembrete importante: quando terminar aquele projeto que estava compilando no Visual Studio ou o download gigante da sua biblioteca do Steam, volte a valores mais prudentes. Retorne a Configurações > Sistema > Energia e suspensão e substitua esse ‘Nunca’ por um período razoável. Assim você manterá o equilíbrio entre desempenho e eficiência, prolongando a vida dos seus componentes e evitando que o PC fique eternamente ligado sem necessidade.

PowerToys Awake: o interruptor para o Windows

Se preferir não mexer nas suas definições habituais ou quiser uma alavanca rápida de ligar/desligar, o módulo Awake do Microsoft PowerToys é seu aliado. PowerToys é um pacote de utilitários pensado para usuários avançados, e o Awake faz exatamente o que o nome sugere: mantém o equipamento acordado sob demanda, sem modificar o plano de energia que você usa no dia a dia. Para instalá-lo, faça o download do PowerToys no site oficial da Microsoft, execute o instalador e, uma vez aberto, localize o painel Awake na barra lateral da aplicação.

Dentro do Awake, ative a função e escolha o modo que mais lhe convier. Você pode optar por ‘Manter acordado indefinidamente’ para que o sistema não entre em suspensão até que você o desative, ou selecionar ‘Manter acordado temporariamente’ e definir um tempo concreto, ideal se calcular quanto durará essa tarefa pesada. Além disso, se por algum motivo lhe interessar que o monitor também não desligue, marque a opção de manter a tela ligada; lembre-se, isso sim, que ter o painel ativo durante horas pode encurtar sua vida útil, então use apenas quando realmente precisar.

Quando o Awake está em funcionamento, você verá um ícone com uma xícara de café azul na área de notificação, junto ao relógio do sistema, o que funciona como um sinal claro de que o modo está ativo. Para desativá-lo, clique com o botão direito sobre o ícone, entre em ‘Mode’ e escolha ‘Off’ ou altere para um temporizador se lhe for mais conveniente. Esta abordagem é comodíssima para alternar entre sessões intensivas e sua configuração normal com apenas dois cliques e, de facto, evita esse passeio por menus cada vez que se inicia um download enorme, uma instalação do sistema ou uma compilação de software que não quer interromper.

Mantenha o Mac acordado sem surpresas

No macOS, o controlo está em Preferências do Sistema > Bateria (em alguns Macs pode aparecer como ‘Economizador’). Uma vez lá, verá duas guias se usar um portátil: ‘Bateria’ e ‘Adaptador de energia’. Ajuste ambas separadamente, já que o Mac pode comportar-se de forma distinta quando está ligado na tomada. Em cada guia encontrará o controlo para ‘Desligar a tela após’; se precisar que a tela não se desligue, arraste o controlo até ‘Nunca’. No entanto, o mais eficiente para tarefas em segundo plano é permitir que a tela durma e, ao mesmo tempo, impedir que o equipamento entre em suspensão.

Para isso, procure a opção que evita que o Mac entre em repouso quando a tela está desligada e ative-a; assim, mesmo que o painel escureça, o sistema continuará a trabalhar em segundo plano normalmente. Se vir a caixa para ‘Colocar os discos rígidos em repouso quando possível’, desmarque-a enquanto durar a tarefa, de modo que não haja pausas inesperadas no meio de uma instalação ou de um download crítico. Tenha presente que as opções exatas podem variar conforme o modelo, por isso se não encontrar um controlo concreto, continue com o ajuste seguinte disponível até atingir o objetivo: que o Mac continue acordado mesmo que você não o esteja a usar ativamente.

Ao terminar, aplique a mesma filosofia que no Windows: volte a um perfil mais poupador e equilibrado. Restaure tempos razoáveis para desligar a tela e permita que o sistema entre em suspensão quando não estiver a ser utilizado. Com isso reduz o consumo, preserva a saúde do seu monitor e evita que o Mac fique a funcionar dia e noite sem uma razão de peso, algo que, embora tentador pela comodidade, não é aconselhável manter a longo prazo.

Em resumo, seja com as configurações nativas do Windows e do macOS ou usando a alavanca express do PowerToys Awake, você tem sob controlo quando e como o seu computador descansa. Ative estes modos apenas quando uma tarefa concreta o exigir e desative-os depois; assim garantirá que downloads longos, instalações pesadas e compilações não sejam interrompidos, enquanto cuida do hardware e do consumo energético como um bom amante da tecnologia.

