Se você é do tipo que leva o iPhone para todo lado —sim, até para a beira da praia ou para um passeio de mountain bike no fim de semana—, saber até que ponto ele resiste à água não é um detalhe menor, é informação chave para sua tranquilidade. Até que profundidade o seu iPhone aguenta debaixo d’água e por quanto tempo? Aqui deixamos um guia claro por modelos, com uma explicação simples das certificações IP e com conselhos práticos para evitar sustos desnecessários. De fato, a mesma lógica de estanqueidade que você vê em smartwatches ou em câmeras de ação tipo GoPro também se aplica aos celulares, só que com nuances importantes.

Que iPhones resistem à água e até que ponto?

Desde a geração do iPhone 7, a Apple equipa seus celulares com resistência à água segundo padrões IP. Isso significa que, dentro de certos limites de profundidade e duração, o dispositivo pode suportar imersão acidental ou respingos. A regra geral é simples: quanto mais recente o modelo, melhor preparado está contra a água.

iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14, iPhone 13 e iPhone 12: contam com certificação IP68 e suportam imersões de até 30 minutos a uma profundidade de 6 metros.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max: também IP68, com resistência de até 30 minutos a 4 metros.

iPhone 11 e iPhone Xs: IP68 com margem de até 30 minutos a 2 metros.

iPhone SE (2022 e 2020), iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8 e iPhone 7: aqui falamos de IP67, com resistência à imersão de até 30 minutos a 1 metro.

iPhone 6 e anteriores: não têm resistência à água.

Como vê, os iPhones mais modernos ampliam o limite de profundidade mantendo o mesmo tempo máximo de exposição. Ainda assim, convém lembrar que a resistência não é um convite para usar o telefone como acessório aquático, mas um extra de segurança contra imprevistos.

IP67 vs IP68: assim se lê a certificação

A proteção contra poeira e água resume-se no código IP (Ingress Protection). Após as letras IP vêm dois números: o primeiro indica o grau de proteção contra poeira e partículas (com o 6 como valor superior nessa escala), enquanto o segundo reflete a resistência à água, onde um número mais alto implica maior tolerância à imersão.

Com isso em mente, IP67 significa que o dispositivo pode ser submerso até 1 metro durante 30 minutos, enquanto IP68 garante o mesmo tempo de exposição, mas a 2 metros ou mais, conforme especificado pelo fabricante para cada modelo. No caso dos iPhones, isso se traduz em limites que variam entre 2, 4 e 6 metros conforme a geração. No panorama atual, IP68 é o valor mais alto que verá nesta família.

Esse padrão é o mesmo que encontrará em outros gadgets que enfrentam situações exigentes, como alto-falantes Bluetooth ‘todo-terreno’ ou pulseiras esportivas, embora cada categoria de produto ajuste a certificação à sua realidade de uso. Por isso, embora a etiqueta IP seja comum, os limites concretos —profundidade e tempo— podem variar entre modelos e fabricantes.

Como prevenir danos e o que fazer se molhar

O melhor reparo é aquele que não é necessário. Se for praticar esportes aquáticos, pedalar na lama ou estiver em ambientes onde respingos são inevitáveis, o mais prudente é adicionar uma barreira extra. Dois aliados clássicos: um saco impermeável com fecho estanque ou uma capa específica “à prova d’água”. Além de impedir a entrada de água, muitas capas desse tipo também oferecem proteção contra quedas e impactos, algo que sempre é bem-vindo quando a aventura fica intensa.

E se o acidente já aconteceu? Se o iPhone teve contato com água, aja com rapidez e método:

Seque-o o quanto antes com um pano que não solte fiapos, sem esfregar em excesso.

Antes de ligá-lo, certifique-se de que está totalmente seco. A paciência aqui é sua melhor amiga.

Verifique a porta de carregamento (Lightning em muitos modelos) e o conector de fone minijack nos iPhones que ainda o tenham. Se notar umidade, deixe-a evaporar.

Se, após a secagem, não responder ou apresentar comportamentos estranhos, o melhor é que um serviço técnico qualificado o examine.

Lembre-se de que a certificação IP é medida em condições controladas e com dispositivos em perfeito estado, por isso o desgaste normal, pancadas ou o uso com sujeira podem reduzir a proteção real com o tempo. Em outras palavras, a resistência existe para livrá-lo de um descuido, não para transformar o celular em equipamento de mergulho. Além disso, como acontece com qualquer padrão tecnológico, é um guia útil para comparar modelos e tomar decisões informadas, mas não substitui os cuidados básicos com o dispositivo.

Em resumo, se você conhecer o limite do seu iPhone —IP67 ou IP68 e a profundidade concreta por modelo— e acrescentar um par de boas práticas, poderá aproveitar seus passeios sem sustos. Porque sim, é fantástico que o telefone seja mais resistente do que parece, mas é ainda melhor quando não precisa provar isso.