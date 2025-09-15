15/09/2025
A febre por imagens criadas com inteligência artificial não diminui o ritmo: depois dos retratos no estilo Ghibli ou das figuras tipo boneco em caixa, agora o que faz sucesso são as Polaroids ‘de lembrança’ com o seu artista favorito. A graça é que não parecem montagens, e sim instantâneos naturais com aquele toque nostálgico que associamos às câmeras instantâneas. Quem não gostaria de ter uma dessas colada na geladeira?

O que há por trás do efeito Polaroid que conquista as redes

A tendência consiste em gerar uma foto que pareça tirada com uma Polaroid real: um enquadramento casual, um leve desfoque que suaviza imperfeições e uma iluminação homogênea do tipo flash de quarto escuro que banha toda a cena. O resultado transmite autenticidade, como se alguém tivesse capturado um momento cotidiano sem muita preparação, e é por isso que engana tão bem o olhar.

Além disso, o realismo atingiu um nível tão alto que muitas dessas imagens circulam como se fossem lembranças verdadeiras. No TikTok e no X, milhares de usuários compartilham suas criações com etiquetas como #PolaroidIA e #GeminiFlash, exibindo esses ‘momentos impossíveis’ que a IA transforma em algo crível. A estética é direta e sem artifícios: nada de poses impossíveis nem cenários complexos, apenas duas pessoas aparentemente juntas em um lugar neutro, com o típico estalo de flash que imaginamos em um instantâneo de antigamente.

Se você gosta de mexer com tecnologia, o processo vai soar como ajustar controles como faria no Photoshop ou ao afinar o balanço de branco em uma DSLR: você define o estilo, fixa a luz e deixa a máquina fazer o resto. A diferença é que aqui a ‘câmera’ é um modelo de IA que interpreta seu pedido para devolver uma fotografia com visual analógico sem que você precise aprender curvas de tom ou brigar com camadas.

Como criar sua Polaroid com um famoso usando o Gemini

Para entrar na onda, o caminho mais direto é o Gemini. Acesse pelo app ou pela web oficial e faça login com sua conta do Google; a partir daí, o fluxo é simples. Primeiro, faça upload de duas imagens: uma sua e outra da celebridade com quem você quer posá-la ‘como se fosse real’. Depois, é hora de definir o pedido com um prompt claro, solicitando explicitamente o estilo Polaroid.

Funciona especialmente bem descrever três ideias-chave: 1) que a cena pareça uma fotografia comum, sem um tema grandioso, 2) que inclua desfoque leve e uma iluminação consistente tipo flash em ambiente fechado e escuro, e 3) que os rostos e expressões permaneçam intactos. Para reforçar a ilusão, adicione um detalhe de contexto: substituir o fundo por cortinas brancas e posicionar-se muito perto, em atitude de abraço. Com essas instruções, a IA tende a produzir uma composição que parece espontânea e familiar.

Prefere se expressar em inglês? Sem problema: você pode formular o mesmo pedido nesse idioma mantendo a intenção estética, a luz no estilo flash, o desfoque suave, o fundo de cortinas brancas e a solicitação de não alterar os rostos. Gere a imagem e avalie o resultado; se não acertar o clima na primeira tentativa, repita com pequenas variações no texto até alcançar a mistura ótima de nitidez, granulação e naturalidade. Pense nisso como quando ajusta os controles de exposição e contraste: um par de iterações faz diferença.

O último passo é quase um jogo de paciência: iterar. Mude nuances do prompt para reforçar o que mais lhe convier (‘um pouco mais de blur’, ‘flash mais suave’, ‘enquadramento ligeiramente mais fechado’), gere novamente e compare. Em questão de minutos você terá uma Polaroid virtual crível, pronta para compartilhar.

A onda viral: hashtags, truques e por que vicia tanto

Uma vez que tiver sua imagem, junte-se à conversa nas redes: as hashtags #PolaroidIA e #GeminiFlash concentram milhares de publicações no TikTok e no X, o que confirma que estamos diante de uma das correntes criativas do ano. O fio condutor é sempre o mesmo: aparente simplicidade, ar de lembrança e um acabamento que poderia ter saído de uma câmera instantânea de verdade.

Ao delinear seu pedido, lembre-se das chaves que melhor conectam com o efeito: composição natural sem poses rígidas, luz uniforme de flash que ilumina de forma equilibrada e fundo neutro como uma cortina branca para não distrair. Evite solicitar mudanças nas faces ou expressões; essa estabilidade facial é o que completa a ilusão. E se procurar um toque ainda mais ‘analógico’, você pode adicionar no texto que a borda tenha a moldura clássica de uma Polaroid, como faria ao ativar uma moldura em um app de edição móvel.

Em definitivo, essa tendência combina nostalgia e tecnologia em doses perfeitas: o calor de uma lembrança instantânea com a flexibilidade de um gerador de imagens atual. É o mesmo prazer que sentimos ao montar um projeto em uma placa maker e vê-lo ganhar vida, mas aplicado à fotografia: você dá instruções precisas, aperta ‘gerar’ e, como por arte de magia, aparece essa lembrança que nunca chegou a acontecer. Se a IA criativa te intriga e você gosta de experimentar, poucas coisas são mais satisfatórias do que ver como sua ‘falsa’ Polaroid passa por real à primeira vista.

Com as ferramentas atuais como o Gemini (e, em geral, os assistentes de IA conversacionais tipo ChatGPT), você pode brincar com sua identidade digital e criar imagens com aparência profissional sem ser um especialista em edição. E o melhor é que, ao se apoiar em descrições bem formuladas, você obtém resultados consistentes que parecem tão autênticos quanto um disparo instantâneo clássico. Pronto para testar e compartilhar sua própria ‘Polaroid impossível’?

