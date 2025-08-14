Nous utilisons WhatsApp depuis tant d’années que beaucoup des conversations que nous avons eues avec nos contacts sont précieuses pour nous. C’est pourquoi, dans l’application, il existe une option qui vous permet d’effectuer une sauvegarde de WhatsApp pour ne jamais perdre ces discussions, même si vous changez de smartphone ou supprimez l’application.

Ce n’est pas une fonctionnalité particulièrement cachée ni nouvelle, mais elle peut se révéler extrêmement utile pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ainsi, dans les lignes qui suivent, nous vous expliquons pas à pas comment activer cet outil.

Suivez ces étapes pour créer une sauvegarde sur WhatsApp

Précisons d’emblée que WhatsApp effectue les sauvegardes dans le cloud, plus précisément sur iCloud si vous avez un iPhone ou sur Google Drive si vous avez un Android, donc assurez-vous d’avoir ces applications installées sur votre appareil et une marge généreuse d’espace de stockage disponible pour pouvoir enregistrer cette sauvegarde (la taille dépendra du nombre de discussions et du contenu que vous avez sur WhatsApp).

Ouvrez l’application WhatsApp et allez dans Paramètres. Dans Paramètres, rendez-vous dans la section Discussions. Dans Discussions, vous verrez l’option Sauvegarde ; appuyez dessus pour l’ouvrir. Ici, vous verrez l’option Sauvegarder maintenant bien qu’il y ait d’autres fonctions qui puissent vous intéresser.

Par exemple, vous pouvez configurer une sauvegarde automatique quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Ainsi, WhatsApp effectuera la sauvegarde sans que vous ayez à ouvrir l’application et appuyer sur «Sauvegarder maintenant» (elle restera toutefois disponible si vous souhaitez la faire immédiatement) ; il convient de noter que chaque fois qu’une nouvelle sauvegarde est effectuée, elle remplacera la précédente, vous conserverez donc toujours la plus récente dans votre cloud.

Les sauvegardes automatiques sont habituellement effectuées à 2 heures du matin et, comme le recommande WhatsApp, l’idéal est de garder le téléphone connecté à un réseau Wi-Fi, car selon la taille de la sauvegarde, elle peut consommer beaucoup de données.

Pour éviter que votre sauvegarde n’épuise votre forfait de données — si vous n’êtes pas connecté à un Wi‑Fi et que votre espace de stockage dans le cloud est limité, il est également conseillé de désactiver l’option «Inclure les vidéos» pour les exclure de la sauvegarde, surtout si vous avez déjà un autre service de sauvegarde pour photos et vidéos comme iCloud, Google Photos ou Amazon Photos.

Restaurer la sauvegarde

La prochaine fois que vous allez vous connecter avec votre numéro de téléphone, que ce soit parce que vous avez un nouveau téléphone ou que vous avez réinstallé WhatsApp sur votre appareil actuel, l’application vérifiera s’il existe une sauvegarde de vos discussions sur iCloud (iPhone) ou sur Google Drive (Android). Il est recommandé d’avoir iCloud ou Google Drive installés et connectés avec le même compte que celui utilisé pour effectuer la sauvegarde, avant d’installer WhatsApp afin que celui-ci puisse «localiser» les sauvegardes.

De cette façon, elle restaurera vos discussions à l’état où vous les avez laissées et vous ne commencerez pas avec des conversations vides.

