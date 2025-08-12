Ton ordinateur fait la sieste juste quand tu en as le plus besoin ? Si tu télécharges un fichier énorme, installes une mise à jour lourde ou compiles du logiciel pendant des heures, que l’ordinateur se mette en veille peut interrompre le processus et te faire perdre du temps. La bonne nouvelle, c’est que Windows comme macOS permettent de garder le système éveillé de façon sûre et réversible, soit en touchant aux réglages d’alimentation, soit, dans le cas de Windows, avec un raccourci parfait pour les utilisateurs avancés grâce à PowerToys. Ci‑dessous nous t’expliquons comment tout préparer, avec des astuces pour ne pas gaspiller d’énergie ni réduire la durée de vie de ton écran.

Configure Windows pour qu’il ne se mette pas en veille

Sous Windows, le chemin le plus direct pour empêcher la mise en veille se trouve dans Configuration > Système > Power & sleep. Dans cette section, tu verras des options distinctes pour l’écran et pour le mode de mise en veille du PC ; de plus, si tu utilises un portable, chaque bloc est dupliqué pour le fonctionnement sur batterie ou lorsqu’il est branché. Pour garder l’appareil actif quand tu ne le touches pas, règle l’option de mise en veille du PC sur ‘Jamais’, et si tu veux aussi que le moniteur reste allumé, ajuste de la même façon le délai d’arrêt de l’écran.

Il convient de noter quelques nuances : garder l’écran allumé en permanence peut réduire la durée de vie de la dalle, donc si ta tâche ne nécessite pas d’afficher quoi que ce soit, il est préférable de laisser le moniteur se reposer tout en empêchant uniquement le système de se mettre en veille. Cette approche te permettra de poursuivre des téléchargements longs ou des installations sans interruption, et tu économiseras également un peu d’énergie, ce dont ta facture et ton matériel te seront reconnaissants.

Un dernier rappel important : lorsque tu auras terminé ce projet que tu compilais dans Visual Studio ou ce téléchargement géant de ta bibliothèque Steam, reviens à des valeurs plus prudentes. Retourne dans Configuration > Système > Power & sleep et remplace ce ‘Jamais’ par une durée raisonnable. Ainsi tu préserveras l’équilibre entre performance et efficacité, prolongeras la vie de tes composants et évitera que le PC reste allumé indéfiniment sans nécessité.

PowerToys Awake : l’interrupteur pour Windows

Si tu préfères ne pas toucher à tes réglages habituels ou veux un interrupteur rapide pour activer/désactiver, le module Awake de Microsoft PowerToys est ton allié. PowerToys est un ensemble d’utilitaires destiné aux utilisateurs avancés, et Awake fait exactement ce que son nom suggère : il maintient l’appareil éveillé à la demande, sans modifier le plan d’alimentation que tu utilises au quotidien. Pour l’installer, télécharge PowerToys depuis le site officiel de Microsoft, exécute l’installateur et, une fois ouvert, localise le panneau Awake dans la barre latérale de l’application.

Dans Awake, active la fonction et choisis le mode qui te convient le mieux. Tu peux opter pour ‘Maintenir éveillé indéfiniment’ pour que le système ne se mette pas en veille tant que tu ne le désactives pas, ou sélectionner ‘Maintenir éveillé temporairement’ et définir une durée précise, idéal si tu estimes combien de temps durera cette tâche lourde. De plus, si pour une raison quelconque tu veux que le moniteur ne s’éteigne pas non plus, coche l’option pour garder l’écran allumé ; rappelle-toi toutefois que laisser la dalle active pendant des heures peut réduire sa durée de vie, alors utilise-le seulement quand c’est vraiment nécessaire.

Quand Awake est en marche, tu verras une icône avec une tasse de café bleue dans la zone de notification, à côté de l’horloge système, ce qui sert d’indication claire que le mode est actif. Pour l’arrêter, clique droit sur l’icône, rends-toi dans ‘Mode’ et choisis ‘Off’ ou passe à un minuteur si cela te convient mieux. Cette solution est très pratique pour alterner entre des sessions intensives et ta configuration normale en à peine deux clics, et évite en effet de parcourir les menus chaque fois que tu lances un téléchargement énorme, une installation système ou une compilation logicielle que tu ne veux pas interrompre.

Garde ton Mac éveillé sans surprises

Sous macOS, le contrôle se trouve dans Préférences Système > Batterie (sur certains appareils, cela peut apparaître comme ‘Economiseur’). Une fois dedans, tu verras deux onglets si tu utilises un portable : ‘Batterie’ et ‘Adaptateur secteur’. Ajuste-les séparément, car ton Mac peut se comporter différemment lorsqu’il est branché. Dans chaque onglet tu trouveras le réglage pour ‘Éteindre l’écran après’ ; si tu as besoin que l’écran ne s’éteigne pas, fais glisser le curseur jusqu’à ‘Jamais’. Toutefois, la solution la plus efficace pour des tâches en arrière-plan est de permettre à l’écran de dormir tout en empêchant l’appareil de se mettre en veille.

Pour cela, cherche l’option qui empêche le Mac de se mettre en veille lorsque l’écran est éteint et active-la ; ainsi, même si la dalle s’assombrit, le système continuera de travailler en arrière-plan normalement. Si tu vois la case ‘Mettre les disques durs en veille lorsque cela est possible’, décoche-la pendant la durée de la tâche, afin d’éviter des pauses inattendues pendant une installation ou un téléchargement critique. Note que les options exactes peuvent varier selon le modèle, donc si tu ne vois pas un contrôle précis, poursuis avec le réglage suivant disponible jusqu’à atteindre l’objectif : que le Mac reste éveillé même si tu ne l’utilises pas activement.

À la fin, applique la même philosophie que sous Windows : reviens à un profil plus économique et équilibré. Rétablis des délais raisonnables pour éteindre l’écran et permets au système de se mettre en veille lorsqu’il n’est pas utilisé. Cela réduit la consommation, préserve la santé de ton moniteur et évite que ton Mac tourne jour et nuit sans raison valable, ce qui, bien que tentant pour des raisons de confort, n’est pas conseillé sur le long terme.

En résumé, que ce soit avec les réglages natifs de Windows et macOS ou en utilisant le levier express PowerToys Awake, tu as le contrôle sur quand et comment ton ordinateur se met au repos. Active ces modes uniquement lorsqu’une tâche spécifique l’exige, puis désactive-les ensuite ; ainsi tu permettras aux longs téléchargements, aux grosses installations et aux compilations de ne pas s’interrompre, tout en prenant soin du matériel et de la consommation d’énergie comme tout bon amateur de technologie.

.