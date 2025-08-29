Si tu fréquentes Roblox au quotidien, tôt ou tard tu te demanderas comment augmenter ton solde de Robux sans perdre la tête ni tomber dans des arnaques. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe plusieurs voies officielles pour acheter ou gagner des Robux, que ce soit en passant à la caisse, en t’abonnant à Premium ou en exploitant ton côté créatif avec des vêtements, des accessoires et des jeux. Prêt à transformer ton imagination en Robux comme si tu compilais un build dans Roblox Studio ?

Acheter des Robux ou s’abonner à Premium

La façon la plus directe est d’acheter des Robux depuis ton compte Roblox : va sur le site officiel, clique sur le bouton Robux et choisis un pack ; les gammes habituelles vont de 400 Robux pour 4,99 $ US à 22 500 Robux pour 199,99 $ US. Le paiement se fait par carte de crédit ou de débit, PayPal ou cartes-cadeaux Roblox échangeables depuis la page ; après confirmation, le solde est ajouté automatiquement à ton profil.

Si tu utilises des Robux régulièrement, l’abonnement Premium est particulièrement intéressant, car il te fournit un lot mensuel et, en plus, débloque l’échange d’objets avec d’autres joueurs. Il existe trois niveaux : 450 Robux/mois pour 4,99 dollars, 1 000 Robux/mois pour 9,99 dollars et 2 250 Robux/mois pour 19,99 dollars. Tu peux le gérer depuis ton compte et l’annuler quand tu veux. En fait, si tu as l’habitude d’acheter des Robux, Premium améliore souvent le rapport Robux/prix par rapport aux achats ponctuels, ce qui le rend très attractif pour ceux qui passent leur temps dans la Boutique d’Avatar à ajuster leur look.

Gagner des Robux en créant du contenu et des jeux

Roblox ne distribue pas de Robux pour jouer, mais oui pour créer. En commençant par les vêtements, n’importe qui peut concevoir des T-shirts, chemises et pantalons pour les avatars ; toutefois, pour les vendre tu as besoin de Premium. Télécharger une chemise ou un pantalon coûte 10 Robux, tandis que le T-shirt n’a pas de frais de téléchargement. Pour les chemises et pantalons, télécharge le modèle officiel, crée ton design dans un éditeur comme Photoshop ou GIMP sur un calque séparé, exporte en PNG et téléverse-le depuis l’onglet Créer. Avant de le mettre en vente, c’est une bonne idée de tester le résultat dans Roblox Studio. En fixant le prix, rappelle-toi des minimums : 2 Robux pour les T-shirts et 5 Robux pour les chemises ou pantalons. Les gains sont déposés dans un système de retenue et libérés après 30 jours, un mécanisme qui aide à préserver l’écosystème des fraudes.

Si tu as une fibre 3D, l’univers UGC (User Generated Content) permet de créer des accessoires pour l’Avatar Shop. Ici tu auras besoin de modélisation avec des outils comme Blender 3D et de passer par le Programme UGC, qui ouvre les candidatures par vagues. En attendant, exerce-toi à créer des accessoires dans Roblox Studio, partage tes prototypes sur les réseaux avec des tags comme #RobloxUGC et #RobloxDev, et construis des relations avec la communauté. Quand des places s’ouvriront, prépare un portfolio solide et postule ; si tu n’es pas admis la première fois, persévère et continue d’améliorer tes créations.

L’autre grande voie est le développement de jeux avec Roblox Studio, que tu peux télécharger gratuitement depuis le portail des créateurs. La monétisation est flexible : tu peux activer un accès payant à ton jeu (Roblox indiquera le pourcentage qu’il prélève dans l’interface), inclure des achats in-game pour des consommables ou des améliorations, ou créer des game passes à paiement unique qui donnent des avantages permanents, comme des multiplicateurs d’expérience. Cela dit, évite les avantages disproportionnés qui déséquilibrent l’expérience. Et si tu as des objets Limités ou Limités Uniques, avec un abonnement Premium tu pourras les échanger avec d’autres utilisateurs, une pratique qui peut aussi se traduire en Robux.

Évite les arnaques et adopte les bonnes pratiques

Même si ça semble tentant, il n’existe pas de générateurs de Robux légitimes ni de récompenses de parrainage qui te donnent des Robux : méfie-toi de toute promesse de « Robux gratuits », car il y a de fortes chances que ce soit une arnaque conçue pour te voler ton compte ou infecter ton appareil. Vraiment, quelqu’un offrirait-il de la monnaie virtuelle sans rien en échange ? La voie sûre passe toujours par les méthodes officielles : achat direct, Premium et monétisation de tes créations.

Si tu décides d’offrir tes compétences en tant que membre d’une équipe de développement, spécialise-toi dans un rôle et prépare un portfolio : scripting (très demandé), construction et modélisation, design graphique pour les miniatures ou HUD, ou animation pour objets et PNJ. Fais connaître ton travail sur les forums, les réseaux et des communautés comme Discord, et si tu acceptes des commandes, essaie de convenir d’un paiement à l’avance pour minimiser les risques. Avec de la tête, de la patience et cette envie de maker qui est en toi — oui, cette même motivation qui te pousse à ouvrir Blender ou retoucher un sprite dans Photoshop —, tu pourras convertir ta créativité en Robux de manière durable et sécurisée.