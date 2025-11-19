19/11/2025 Edu Diaz

Jeff Bezos a décidé de remettre la main à la pâte. Selon un article du The New York Times, le fondateur d’Amazon passe du siège du conseil à la tranchée opérationnelle en tant que co-PDG de Project Prometheus, une start-up d’intelligence artificielle centrée sur le monde physique qui, attention, a levé 6,2 milliards de dollars avant même de montrer son premier produit. Hasard ou déclaration d’intentions ? Tout laisse penser au second.

Quel est l’objectif de Project Prometheus ?

La société elle-même définit sa mission comme « IA pour l’économie physique », une formule simple qui, cependant, trace une frontière claire avec les chatbots et les générateurs de contenu : ici l’ambition est de construire des modèles capables de comprendre, simuler et optimiser le fonctionnement du monde réel, de l’aéronautique et l’automobile à l’informatique et l’énergie. En d’autres termes, il s’agit de passer de la prédiction du mot suivant à la prédiction du comportement suivant d’une pièce, d’un robot ou d’une turbine, quelque chose qui ressemble davantage à l’univers des jumeaux numériques qu’à une fenêtre de chat.

Cet engagement n’est ni un caprice de magnat ni une expérience de laboratoire. Bezos partage le gouvernail avec Vik Bajaj, un vétéran qui a aidé à créer la division des sciences de la vie de Google et cofondé Verily, en plus d’avoir lancé Foresite Labs avant de se consacrer à plein temps à Prometheus. Ce recrutement n’est pas anecdotique : il indique que l’objectif est d’attaquer des problèmes industriels de première ampleur, où convergent ingénierie, données et beaucoup de sueur d’atelier.

L’effectif renforce cette lecture. Prometheus compte déjà près de 100 employés et a attiré des talents de premier plan venus de Meta, OpenAI et Google DeepMind. Elle évolue aussi à la même frontière que d’autres acteurs de niche, comme Periodic Labs, qui cherchent une IA capable de modéliser la réalité avec une précision physique. Imaginez des modèles qui n’apprennent pas seulement du texte, mais aussi des capteurs, des fichiers CAO et de la télémétrie industrielle, puis s’exécutent avec une accélération de bas niveau de type CUDA pour itérer des designs, les tester virtuellement et les envoyer en production avec moins de friction.

Bezos revient en mode opérateur

Depuis qu’il a quitté la fonction de PDG d’Amazon en 2021, Bezos est resté président exécutif, influençant les grandes décisions stratégiques sans tenir le volant au quotidien. Avec Prometheus, cependant, il abandonne le rôle de conseiller pour revenir à la gestion directe d’une entreprise, ce qu’il n’avait pas fait depuis des années. Et il le fait dans un domaine où son expérience pour faire évoluer des infrastructures et des processus pourrait faire la différence, car l’IA industrielle n’exige pas seulement des modèles puissants, elle demande aussi des chaînes d’approvisionnement finement réglées, de la sécurité, le respect des réglementations et des relations profondes avec des secteurs traditionnellement conservateurs.

Le contexte est favorable. Si la dernière révolution du cloud a été portée par AWS en standardisant la manière dont nous déployons calcul, stockage et données, la suivante pourrait être définie par des outils qui conçoivent, vérifient et valident des produits physiques avant de toucher une ligne de production. Sur ce tableau, la combinaison de capital, talent et impulsion opérationnelle est cruciale, et Prometheus a démarré avec les trois. En fait, le montant de financement avant le premier produit suggère que les investisseurs adhèrent à la thèse selon laquelle les grands progrès de l’IA ne se décideront pas seulement dans le navigateur, mais dans les usines, laboratoires et ateliers.

Rivaux, tensions et ce qui est en jeu

L’arrivée de Bezos n’est pas passée inaperçue. Après la révélation de l’existence de Prometheus, Elon Musk a réagi par un « Haha no way, copy 🐈 », une pique qui, au‑delà du ton, souligne la tension concurrentielle dans un domaine où Musk joue avec Tesla, Optimus, la robotique de SpaceX et xAI. Ce n’est pas simplement de la posture : les grands dirigeants technologiques pensent que leur vision de l’IA sera dominante, et dans l’économie physique le gagnant rafle beaucoup plus qu’une part d’attention.

L’approche de Prometheus vise à construire des systèmes qui aident à créer des choses, les concevoir et les tester avec des cycles d’apprentissage plus courts, ce qui à long terme pourrait reconfigurer des secteurs entiers. S’ils y parviennent, cela changera la manière dont nous concevons des produits complexes, d’un satellite à une ligne électrique, avec un impact qui dépasse les benchmarks de NLP pour toucher des variables aussi récalcitrantes que le coût par unité, les temps de validation et les tolérances de fabrication.

Cela dit, pas question de vendre du vent : il n’y a pas encore de produit public, donc il reste à voir si ce pari se transformera en le prochain succès d’ampleur à la manière d’AWS ou en l’expérience la plus ambitieuse de Bezos. Ce qui est sûr, c’est le sérieux du mouvement : une équipe d’élite, un financement sans précédent et une mission qui regarde la base même de l’innovation industrielle. Serait-ce Prometheus qui allume l’étincelle pour faire passer l’IA du tableau à l’atelier ? La course est déjà lancée et, cette fois, il semble que le terrain ne soit pas l’internet grand public, mais les machines, laboratoires et usines où chaque itération compte.