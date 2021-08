¿Cómo encontrar financiación para su primer emprendimiento en 2021?

Dirigir un emprendimiento proporciona una serie de beneficios valiosos, que incluyen flexibilidad, libertad para tomar decisiones y la capacidad de expresar su creatividad al máximo. Por otro lado, iniciar su propio negocio es arriesgado y abrumador, ya que debe reunir un equipo confiable, seleccionar contratistas confiables y, lo más importante, encontrar una oportunidad de financiamiento adecuada. Este último es con frecuencia el obstáculo para muchos aspirantes a emprendedores.

Algunos bromean acerca de que ganar un gran premio mayor puede ser más probable que encontrar fondos para su emprendimiento; puede consultar la reseña de Superlotto Plus si se siente afortunado. Sin embargo, si la suerte no está de su lado, no se desespere, lo tenemos cubierto. A continuación, encontrará más información sobre cinco opciones de financiación para su emprendimiento, que incluyen crowdfunding, bootstrapping e inversores ángel, así como préstamos para pequeñas empresas y capital de riesgo. Continúe leyendo para obtener más información sobre cómo financiar su negocio.

El Crowdfunding o la Microfinanciación

El crowdfunding es un método popular y eficaz que le permite recaudar dinero para su emprendimiento de un gran grupo de personas. Este tipo de recaudación de fondos generalmente se divide en recompensas y donaciones. El crowdfunding basado en recompensas se está volviendo más popular debido a su rentabilidad; de hecho, según los datos, el mercado global del crowdfunding ha alcanzado los treinta de miles de millones de dólares en 2019 y se espera que se triplique para el 2025. Las plataformas más populares para el crowdfunding basado en recompensas son Kickstarter e Indiegogo.

Beneficios de ejecutar una campaña de crowdfunding:

Financiamiento: un proyecto de financiamiento colectivo exitoso puede generar millones de dólares.

Marketing: la popularidad de su proyecto de financiación colectiva atraerá a nuevos clientes.

Crear una comunidad: puede mejorar su presencia en las redes sociales y desarrollar relaciones con posibles inversores.

Comentarios: descubra lo que sus clientes realmente quieren de su producto o servicio.

Bootstrapping

Bootstrapping es un método de financiación que le permite iniciar su negocio con poca o ninguna financiación externa. Si no tiene ahorros personales, esta opción no es para usted. Algunos emprendedores prefieren iniciar sus negocios con capital propio porque tienen más control del resultado. Sin embargo, no es un camino fácil de seguir, ya que requiere mucha perseverancia y trabajo duro, pero puede ayudarle enormemente si tiene una idea y la determinación para hacerla funcionar. Lo más importante es ahorrar la mayor cantidad de dinero posible antes de iniciar su negocio.

Beneficios del bootstrapping:

Es una forma económica de iniciar un negocio.

Tiene control total sobre su negocio.

Puede evitar los riesgos que conlleva la contratación de inversores.

Inversores ángel

Los inversores ángel son personas adineradas que invierten dinero en nuevas empresas. Tienen como objetivo inversiones de alto riesgo y, a menudo, brindan mucho valor en forma de tutoría a los emprendedores, así como conexiones con empresarios y socios potenciales de ideas afines. El enfoque del inversor ángel es uno de los métodos más populares utilizados para financiar nuevas empresas.

Beneficios de los inversores ángeles

Mentoría: puede aprender a administrar un negocio exitoso de la mano de personas con conocimientos.

Conexiones: su empresa se conectará con otros empresarios y socios potenciales.

Apoyo financiero: los inversores ángeles suelen proporcionar un apoyo financiero sustancial.

Flexibilidad: los inversores ángeles suelen estar dispuestos a realizar acuerdos flexibles ya que buscan rendimientos a largo plazo.

Préstamos para pequeñas empresas

Los préstamos para pequeñas empresas están diseñados para pequeñas empresas que no tienen un historial o ingresos confiables para calificar para préstamos más grandes. Por ejemplo, es posible que su emprendimiento no tenga suficiente flujo de caja para cubrir los gastos durante varios meses. En este caso, un préstamo puede ser una buena opción para su empresa, ya que recibirá el efectivo que necesita sin renunciar al capital social de su empresa.

Beneficios de los préstamos para pequeñas empresas:

Flexibilidad del flujo de caja: puede usar el dinero para cualquier propósito que desee.

No se requiere capital: usted mantiene el control de su empresa.

Puede usar el mismo préstamo para múltiples propósitos.

Capitalistas de riesgo

Los capitalistas de riesgo (VC) son inversores profesionales que invierten en nuevas empresas y les brindan consejos cruciales, pero a cambio de capital; por lo general, toman entre el 25% y el 50% de la propiedad de una empresa. Dado que este tipo de financiación es adecuado para empresas establecidas que están listas para escalar, es poco probable que pueda atraer inversores antes de validar su modelo de negocio a través de un programa piloto o al menos un producto mínimo viable.

Beneficios de los capitalistas de riesgo:

Puede recibir valiosos consejos de empresarios altamente experimentados.

Puede obtener acceso a asociaciones y alianzas estratégicas.

Puede recibir más fondos si su negocio está en auge.

Conclusión

Ya sea que sea un desarrollador de software que trabaja en su primera aplicación móvil o un emprendedor en serie que tiene una idea para una nueva empresa, es crucial encontrar el método de financiación adecuado para ayudar a que su negocio crezca. Asegúrese de investigar y considerar todas sus opciones antes de tomar una decisión final.

Si bien puede parecer imposible iniciar un negocio con un flujo de caja limitado, tiene a su disposición varias opciones de financiación. Además de crowdfunding, bootstrapping y préstamos para pequeñas empresas, también puede buscar inversores ángeles y capitalistas de riesgo. La clave aquí es planificar su negocio con anticipación y crear una presentación convincente que lo ayudará a atraer fondos.