Dónde ver el torneo de globos de Ibai y Piqué: Horario y enlaces

El primer torneo mundial de globos ya está aquí. Aunque el concepto pueda parecer un tanto chocante, la expectación no para de crecer y sin duda está llamado a ser uno de los grandes eventos que marcará otro hito de la era streaming. Y es que la dimensión del Balloon World Cup vuelve a rivalizar, al menos en nuestras mentes, con emisiones propias de medios tradicionales.

Porque este torneo no es para menos. Detrás de él están Ibai y Piqué, organizadores de esta aventura, los cuales contarán con otros nombres conocidos para terminar de darle forma.

Todo sobre el Balloon World Cup, el torneo mundial de globos de Ibai y Piqué

¿Dónde y cuándo puedo ver el torneo de globos?

El Balloon World Cup comienza este jueves 14 de octubre de 2021 y se podrá seguir en el propio canal de Twitch de Ibai:

VER EL BALLOON WORLD CUP EN DIRECTO

El horario es el siguiente:

España: 19:00

19:00 México, Ecuador, Colombia, Perú: 12:00

12:00 Chile , Venezuela, Bolivia : 13:00

, : 13:00 Uruguay, Argentina: 14:00

¿Quiénes participan en el Balloon World Cup?

Aunque al principio se anunciaron 24, finalmente serán 32 países los que tendrán representante en el primer torneo mundial de globos. Entre ellos, están:

Andorra

Alemania

Argelia

Argentina

Armenia

Bolivia

Brasil

Bulgaria

Chile

China

Colombia

Cuba

España

Francia

Georgia

Guinea Ecuatorial

Italia

Marruecos

México

Mongolia

Países Bajos

Paraguay

Perú

Portugal

Reino Unido

Rusia

Suecia

Ucrania

Uruguay

Estados Unidos

Venezuela

Por lo que respecta al equipo y organización, está conformado por los siguientes nombres:

¿Cuáles son las normas del Balloon World Cup?

Principalmente, el juego consiste en lograr que el contrincante no pueda mantener el globo en el aire. Para ello, los participantes deben golpear el globo -a su misma altura o hacia arriba, no está permitido proyectarlo hacia abajo- por turnos para complicárselo al otro jugador y que éste no pueda llegar a golpearlo. Aquí no hay equipos, se trata de un 1 vs 1.

Para que nos hagamos una idea, pensemos en algo así como el Volleyball pero sin red ni campo. Un contrincante se la pasa al otro, generalmente a mala idea, porque su objetivo es que éste no pueda llegar a tocar el globo.

Si el globo toca el suelo, el otro jugador gana un punto. Luego, para ganar el partido, el que acumule tres puntos se llevará la victoria. Salvo en la final, que será al mejor de cinco.

Para asegurar la validez de los puntos, se contará con la presencia de un árbitro que valorará las jugadas y golpes en caso de duda.

De esta forma, se estima que cada partido dure unos 5 minutos, aunque dependiendo de la habilidad de cada participante el encuentro se puede alargar indefinidamente.

¿Dónde se juega (físicamente) el torneo mundial de globos?

Para llevar a cabo el Balloon World Cup se ha construido un set específicamente pensado para este evento.

Describiéndolo de derecha a izquierda, lo primero que vemos es la mesa de los comentaristas y justo en frente, un cubículo que hará de habitación donde tendrán lugar los encuentros.

Dentro de este cubículo (cerrado con cuatro paredes-cristales) habrá elementos que entorpecerán el juego, tal como mesas, sofás, ventiladores… Por tal de añadirle un toque emocionante a cada partido. Fuera de la habitación lo rodearán diferentes cámaras, ya que el torneo dispondrá de realización.

La parte izquierda del set está reservada para invitados especiales (los sofás) y para la zona del bar. Finalmente, la gradería del público, de unos 400 asistentes, se encuentra en el ala derecha superior.

Eso sí, la final se celebrará en Port Aventura.

¿De donde surge la idea del Balloon World Cup?

Esencialmente, la idea proviene de un vídeo que se viralizó en TikTok y en las redes sociales hace unos meses. En él, vemos como un par de jóvenes golpean un globo por turnos para tratar de mantenerlo en el aire, evitando que caiga al suelo.

¿Qué es la #BalloonWorldCup? El mundial de ESTO:pic.twitter.com/yAY5x6afcu — Balloon World Cup (@BalloonWorldCup) September 26, 2021

Al poco tiempo, Ibai y Piqué anunciaron el Balloon World Cup, una adaptación en torneo mundial de dicho vídeo.