Wir nutzen WhatsApp seit so vielen Jahren, dass viele der Unterhaltungen, die wir mit unseren Kontakten geführt haben, für uns wertvoll sind. Deshalb gibt es in der App eine Option, mit der du eine WhatsApp-Sicherungskopie erstellen kannst, um diese Chats niemals zu verlieren, selbst wenn du dein Smartphone wechselst oder die App löschst.

Es handelt sich nicht um eine besonders versteckte oder neue Funktion, kann aber für diejenigen, die sie noch nicht kennen, äußerst nützlich sein. Im Folgenden erklären wir dir Schritt für Schritt, wie du dieses Werkzeug aktivierst.

So erstellst du eine Sicherungskopie in WhatsApp

Vorab: WhatsApp speichert Sicherungen in der Cloud, genauer gesagt in iCloud bei iPhone oder in Google Drive bei Android. Stelle also sicher, dass du diese Apps auf deinem Gerät installiert hast und ausreichend Speicherplatz zur Verfügung steht, um dieses Backup zu speichern (die Größe hängt von der Anzahl der Chats und Inhalte in WhatsApp ab).

Öffne die WhatsApp-App und gehe zu Einstellungen. In Einstellungen rufe den Bereich Chats auf. In Chats siehst du die Option Sicherung; tippe darauf, um sie zu öffnen. Hier siehst du die Option Jetzt Sicherung erstellen, obwohl es noch weitere Funktionen gibt, die dich interessieren könnten.

Zum Beispiel kannst du eine automatische Sicherung täglich, wöchentlich oder monatlich einstellen. Auf diese Weise führt WhatsApp das Backup durch, ohne dass du die App öffnen und auf «Jetzt Sicherung erstellen» tippen musst (die Option bleibt aber verfügbar, falls du es sofort machen möchtest); zu beachten ist, dass bei jeder neuen Sicherung die vorherige ersetzt wird, sodass in deiner Cloud stets die aktuellste Version gespeichert ist.

Automatische Sicherungen werden in der Regel um 2 Uhr nachts durchgeführt, und wie WhatsApp empfiehlt, ist es ideal, das Handy mit einem WLAN zu verbinden, da je nach Größe der Sicherung viel Datenvolumen verbraucht werden kann.

Um zu vermeiden, dass deine Sicherung dein Datenvolumen auffrisst — falls du nicht mit einem WLAN verbunden bist und dein Cloud‑Speicherplatz begrenzt ist —, empfiehlt es sich außerdem, die Option «Videos einschließen» zu deaktivieren, um Videos vom Backup auszuschließen, insbesondere wenn du bereits einen anderen Backup‑Dienst für Fotos und Videos wie iCloud, Google Fotos oder Amazon Fotos nutzt.

Sicherung wiederherstellen

Beim nächsten Anmelden mit deiner Telefonnummer — etwa weil du ein neues Handy benutzt oder WhatsApp auf deinem Gerät neu installiert hast — prüft die App, ob eine Sicherung deiner Chats in iCloud (iPhone) oder in Google Drive (Android) vorhanden ist. Es ist empfehlenswert, iCloud oder Google Drive installiert zu haben und mit dem gleichen Konto angemeldet zu sein, mit dem du das Backup erstellt hast, bevor du WhatsApp installierst, damit die App die Sicherungen «finden» kann.

So stellt sie deine Chats an dem Punkt wieder her, an dem du sie verlassen hast, und du beginnst nicht mit leeren Unterhaltungen.

.