Wenn du dich täglich auf Roblox bewegst, wirst du früher oder später fragen, wie du dein Robux-Guthaben erhöhen kannst, ohne den Verstand zu verlieren oder in Fallen hereinzufallen. Die gute Nachricht ist, dass es mehrere offizielle Wege gibt, Robux zu kaufen oder zu verdienen — entweder durch direkte Zahlung, ein Premium-Abo oder indem du deine kreative Seite mit Kleidung, Accessoires und Spielen ausspielst. Bereit, deine Vorstellungskraft in Robux zu verwandeln, als würdest du einen Build in Roblox Studio kompilieren?

Robux kaufen oder Premium abonnieren

Der direkteste Weg ist, Robux über dein Roblox-Konto zu kaufen: öffne die offizielle Webseite, klicke auf den Robux-Button und wähle ein Paket; die üblichen Stufen reichen von 400 Robux für 4,99 US$ bis 22.500 Robux für 199,99 US$. Die Zahlung erfolgt per Kredit- oder Debitkarte, PayPal oder via Roblox-Geschenkkarten, die auf der Seite eingelöst werden können; nach Bestätigung wird das Guthaben automatisch deinem Profil gutgeschrieben.

Wenn du Robux regelmäßig nutzt, ist das Premium-Abo besonders interessant, denn es liefert ein monatliches Kontingent und schaltet zusätzlich den Tausch von Gegenständen mit anderen Spielern frei. Es gibt drei Stufen: 450 Robux/Monat für 4,99 US$, 1.000 Robux/Monat für 9,99 US$ und 2.250 Robux/Monat für 19,99 US$. Du kannst das Abo in deinem Konto verwalten und jederzeit kündigen. Tatsächlich verbessert Premium bei regelmäßigen Käufen oft das Robux-/Preis-Verhältnis gegenüber Einmalkäufen, was es besonders attraktiv für Nutzer des Avatar-Shops macht, die ihr Aussehen anpassen.

Robux verdienen durch Erstellen von Inhalten und Spielen

Roblox zahlt keine Robux fürs Spielen, wohl aber fürs Erstellen. Angefangen bei Kleidung: Jeder kann T-Shirts, Hemden und Hosen für Avatare entwerfen; um sie jedoch verkaufen zu können, benötigst du Premium. Das Hochladen eines Hemdes oder einer Hose kostet 10 Robux, während das T-Shirt keine Upload-Gebühr hat. Für Hemden und Hosen lade die offizielle Vorlage herunter, erstelle dein Design in einem Editor wie Photoshop oder GIMP auf einer separaten Ebene, exportiere es als PNG und lade es über die Registerkarte Erstellen hoch. Bevor du es zum Verkauf anbietest, ist es sinnvoll, das Ergebnis in Roblox Studio zu testen. Beim Festlegen des Preises beachte die Mindestpreise: 2 Robux für T-Shirts und 5 Robux für Hemden oder Hosen. Die Einnahmen werden in einem Rückbehaltssystem angelegt und nach 30 Tagen freigegeben — ein Mechanismus, der hilft, das Ökosystem vor Betrug zu schützen.

Wenn du 3D-Talent hast, ermöglicht das UGC-Universum (User Generated Content) das Erstellen von Accessoires für den Avatar-Shop. Hier benötigst du Modellierungskenntnisse mit Tools wie Blender 3D und musst dich für das UGC-Programm bewerben, das Anträge in Wellen öffnet. Übe in der Zwischenzeit, Accessoires in Roblox Studio zu erstellen, teile deine Prototypen in sozialen Netzwerken mit Tags wie #RobloxUGC und #RobloxDev und knüpfe Beziehungen zur Community. Wenn Plätze geöffnet werden, stelle ein solides Portfolio zusammen und bewirb dich; falls du beim ersten Mal nicht aufgenommen wirst, bleibe dran und verbessere deine Designs.

Der andere große Weg ist die Entwicklung von Spielen mit Roblox Studio, das du kostenlos vom Entwicklerportal herunterladen kannst. Die Monetarisierung ist flexibel: Du kannst kostenpflichtigen Zugang zu deinem Spiel aktivieren (Roblox zeigt in der Benutzeroberfläche an, welchen Anteil es einbehält), In-Game-Käufe für Verbrauchsgegenstände oder Verbesserungen integrieren oder einmalige Game Passes erstellen, die dauerhafte Vorteile gewähren, wie Erfahrungs-Multiplikatoren. Achte jedoch darauf, keine übermäßigen Vorteile zu bieten, die das Spiel aus dem Gleichgewicht bringen. Und wenn du Limited- oder Limited-Unique-Items besitzt, kannst du sie mit einem Premium-Abo mit anderen Nutzern tauschen — eine Praxis, die sich ebenfalls in Robux umwandeln lässt.

Vermeide Betrug und bewährte Praktiken

So verlockend es auch klingt: Es gibt keine legitimen Robux-Generatoren oder Empfehlungsprogramme, die dir Robux schenken. Sei misstrauisch gegenüber jedem Versprechen von „kostenlosen Robux“, denn sehr wahrscheinlich handelt es sich um einen Betrug, der darauf abzielt, dein Konto zu stehlen oder dein Gerät zu infizieren. Würde wirklich jemand virtuelle Währung ohne Gegenleistung verschenken? Der sichere Weg führt immer über die offiziellen Methoden: Direktkauf, Premium und Monetarisierung deiner Kreationen.

Wenn du deine Fähigkeiten als Teil eines Entwicklungsteams anbieten möchtest, spezialisiere dich auf eine Rolle und bereite ein Portfolio vor: Scripting (sehr gefragt), Bau und Modellierung, Grafikdesign für Thumbnails oder HUDs oder Animationen für Objekte und NPCs. Verbreite deine Arbeit in Foren, sozialen Netzwerken und Communities wie Discord, und falls du Aufträge annimmst, versuche eine Vorauszahlung zu vereinbaren, um Risiken zu minimieren. Mit Vernunft, Geduld und jener Maker-Motivation in dir — ja, genau jener Antrieb, der dich dazu bringt, Blender zu öffnen oder einen Sprite in Photoshop zu bearbeiten — kannst du deine Kreativität nachhaltig und sicher in Robux verwandeln.