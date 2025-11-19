19/11/2025 Edu Diaz

Jeff Bezos hat sich entschieden, wieder die Hände schmutzig zu machen. Laut einem Bericht der The New York Times wechselt der Amazon-Gründer vom Sitz im Aufsichtsrat zurück an die operative Front als Co-CEO von Project Prometheus, einem auf die physische Welt fokussierten KI-Startup, das, Achtung, 6,2 Milliarden Dollar aufgebracht hat, bevor es sein erstes Produkt gezeigt hat. Zufall oder Absichtserklärung? Alles deutet auf Letzteres hin.

Was verfolgt Project Prometheus?

Das Unternehmen selbst definiert seine Mission als „KI für die physische Ökonomie“, ein einfacher Satz, der jedoch eine klare Grenze zu Chatbots und Inhaltsgeneratoren zieht: Hier besteht die Ambition darin, Modelle zu bauen, die in der Lage sind zu verstehen, zu simulieren und zu optimieren, wie die reale Welt funktioniert — von der Luftfahrt und Automobilindustrie bis hin zu Computing und Energie. Anders gesagt geht es darum, von der Vorhersage des nächsten Wortes zur Vorhersage des nächsten Verhaltens eines Bauteils, eines Roboters oder einer Turbine überzugehen — etwas, das eher in die Welt der digitalen Zwillinge passt als zu einem Chatfenster.

Dieser Vorstoß ist weder ein Laune eines Magnaten noch ein Laborexperiment. Bezos teilt das Steuer mit Vik Bajaj, einem Veteranen, der beim Aufbau der Life-Sciences-Sparte von Google geholfen und Verily mitbegründet hat, außerdem Foresite Labs vorangetrieben hat, bevor er sich voll auf Prometheus konzentrierte. Die Verpflichtung ist nicht belanglos: Sie signalisiert, dass das Ziel darin besteht, industrielle Probleme erster Größenordnung anzugehen, wo Ingenieurwesen, Daten und viel Werkstattschweiß zusammenkommen.

Die Belegschaft untermauert diese Einschätzung. Prometheus zählt bereits knapp 100 Mitarbeiter und hat Spitzenkräfte von Meta, OpenAI und Google DeepMind angezogen. Es agiert auch an derselben Grenze wie andere Nischenakteure wie Periodic Labs, die eine KI anstreben, die die Realität mit physikalischer Genauigkeit modelliert. Stell dir Modelle vor, die nicht nur aus Text lernen, sondern aus Sensoren, CAD und industrieller Telemetrie, und die dann mit Low-Level-Beschleunigung wie CUDA laufen, um Designs zu iterieren, sie virtuell zu testen und mit weniger Reibung in die Produktion zu bringen.

Bezos kehrt in den Operator-Modus zurück

Seit er 2021 das Amt des CEO von Amazon aufgegeben hat, blieb Bezos als Executive Chairman und beeinflusste große strategische Entscheidungen, ohne täglich das Steuer zu übernehmen. Mit Prometheus jedoch verlässt er die Rolle des Beraters, um wieder direkt ein Unternehmen zu führen — etwas, das er seit Jahren nicht mehr getan hat. Und er tut dies in einem Bereich, in dem seine Erfahrung beim Skalieren von Infrastrukturen und Prozessen einen Unterschied machen könnte, denn industrielle KI verlangt nicht nur leistungsstarke Modelle, sondern auch feinabgestimmte Lieferketten, Sicherheit, regulatorische Compliance und tiefe Beziehungen zu traditionell konservativen Branchen.

Der Kontext passt dazu. Wenn die letzte Cloud-Revolution von AWS geprägt wurde, indem sie standardisierte, wie wir Rechenleistung, Speicher und Daten bereitstellen, könnte die nächste durch Werkzeuge definiert werden, die physische Produkte entwerfen, verifizieren und validieren, bevor sie eine Produktionslinie berühren. Auf diesem Spielfeld ist die Kombination aus Kapital, Talenten und operativem Vortrieb entscheidend, und Prometheus ist mit allen dreien gestartet. Tatsächlich deutet die Finanzierungssumme vor dem ersten Produkt darauf hin, dass Investoren der These folgen, dass die großen Durchbrüche der KI nicht nur im Browser entschieden werden, sondern in Fabriken, Laboren und Werkstätten.

Konkurrenten, Spannungen und worum es geht

Bezos‘ Einstieg blieb nicht unbemerkt. Nachdem die Existenz von Prometheus öffentlich wurde, reagierte Elon Musk mit einem „Haha no way, copy 🐈“, ein Seitenhieb, der über den Ton hinaus die wettbewerbliche Spannung in einem Feld unterstreicht, in dem Musk mit Tesla, Optimus, der Robotik von SpaceX und xAI spielt. Es ist nicht nur Show: Die großen Tech-Führer glauben, dass ihre Sicht auf KI dominant sein wird, und in der physischen Ökonomie gewinnt der Sieger weit mehr als nur Aufmerksamkeit.

Der Ansatz von Prometheus zielt darauf ab, Systeme zu bauen, die beim Erschaffen von Dingen helfen, sie zu entwerfen und mit kürzeren Lernzyklen zu testen — was langfristig ganze Branchen neu ordnen könnte. Wenn es ihnen gelingt, wird sich die Art und Weise verändern, wie wir komplexe Produkte denken, vom Satelliten bis zur Stromleitung, mit einer Wirkung, die über NLP-Benchmarks hinausgeht und sich in so hartnäckigen Variablen niederschlägt wie Stückkosten, Validierungszeiten und Fertigungstoleranzen.

Aber jetzt kein Rauchverkauf: Es gibt noch kein öffentliches Produkt, daher bleibt abzuwarten, ob dieser Wetteinsatz zum nächsten großskaligen Erfolg à la AWS oder zum ehrgeizigsten Experiment von Bezos wird. Was jedoch klar ist, ist die Ernsthaftigkeit der Bewegung: ein Elite-Team, eine beispiellose Finanzierung und eine Mission, die direkt an die Basis der industriellen Innovation blickt. Wird Prometheus die Funken entfachen, die die KI von der Tafel zur Drehbank bringen? Das Rennen hat bereits begonnen und diesmal scheint das Szenario nicht die Konsumenten-Internetwelt zu sein, sondern Maschinen, Labore und Fabriken, in denen jede Iteration zählt.