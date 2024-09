Cómo seguir viendo Netflix en iPhone antiguos sin soporte oficial

Netflix ha anunciado que en las próximas semanas va a dejar de dar soporte a algunos modelos de iPhone antiguos. Hay un dicho que reza que «todo lo bueno se acaba», pero en ActualApp no nos acaba de gustar y por esto te queremos contar como seguir viendo Netflix en iPhone antiguos sin tener mucho problema. Somos los mejores.

¿Qué modelos de iPhone dejaran de ser compatibles con la app de Netflix?

Pues bien, la compañía de streaming ha dicho que dejará de dar soporte a todos los modelos de iPhone e iPad que no puedan actualitzar a iOS 17. Esto afecta a modelos ampliamente extendidos como el iPhone X, el iPhone 8 y 8 Plus, así como varios iPads como el de Pro de primera generación o el iPad de quinta generación.

El motivo que ha esgrimido Netflix es que la aplicación no podrá ejecutar las mejoras y las actualizaciones de seguridad que requiere la plataforma a causa de las limitaciones del sistema operativo. Esto ya sabéis que no es la primera vez que pasa pero nos sorprende bastante que una empresa tan grande como Netflix no pueda adaptar la versión de la app a estos dispositivos.

Nuestra suposición es que quieren dejar de ofrecer Netflix en iPhone antiguos porque buscan optimizar la experiencia de usuario y instalar en el imaginario colectivo que la plataforma en smartphone se ve (casi) como en el cine. En fin, lo cierto es que no hay vuelta atràs, así que tocarà adaptarse.

Soluciones para seguir viendo Netflix en iPhone antiguos

Imaginad que sois uno de los afectados por esta decisión de Netflix pero queréis seguir disfrutando de Stranger Things, La casa de papel y tantas otras series de la N roja. Pues bien, estad tranquilos porque en Actualapp os contamos como proceder:

Comprueba si la app sigue funcionando: Puede parecer una obviedad pero es posible que durante un tiempo la app siga funcionando. Es cierto pero que no contará con las mejoras que vayan introduciendo desde la compañía, pero imaginamos que se podrá seguir usando. Accede a Netflix desde el navegador: Esta solución creemos que será la que utlitzará más gente. Entramos en Chrome o Safari y accedemos a la pàgina web de Netflix. Allí nos identificamos y utlizamos en servicio de forma normal.

El principal inconveniente de esta solución es que no se podrá descargar contenido para verlo offline como si permite hacer la aplicación. Pero creemos que es una buena solución para seguir viendo Netflix en iPhone antiguos.

Obviamente hay otra solución que no la ponemos en la lista por que parecerá que os tomamos el pelo que es actualizar vuestro dispositivo. Lo cierto es que el iPhone X o iPhone 8 ya son modelos bastante viejos y en el mercado encontraréis opciones mucho mejores. De hecho incluso en tiendas de segunda mano tienen modelos más recientes a precios muy competitivos. ¡Larga vida a Netflix!